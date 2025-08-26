Falapokra festett szentek randevúznak a fonyódi ikonfestő tetőtéri műtermében 

Kőváriné Siess Zsuzsa ikonokat is fest

Az ikonfestészetben egyébként fontos a pontos másolás; ez garantálja a szent hagyományok továbbvitelét, valamint ily módon lehet megőrizni az eredeti képek szellemiségét. Így az ikonfestő nemcsak fest, hanem amolyan közvetítő a szakrális világ és a hívek serege között.

Több mint húsz éve tart ez a szerelem az ikonokkal. Képmások százait örökítette meg a falapokon, és mindig öröm tölti el, ha egy-egy műve beimádkozott otthonok falain éli további életét. Amikor kedvenc szentjeiről kérdezem, azt feleli: mindig az, amelyiken éppen dolgozik. Ottjártamkor egy Szent Mihály arkangyal készült. Ennek a kedvelt szentnek különös védő-óvó ereje van, főleg, ha a hozzá szóló ima is rendre elhangzik. A sátán legyőzőjeként a Katolikus Egyház egyik legnagyobb népszerűségnek örvendő alakja. Szent Mihály a mennyei seregek fejedelme, az egyház oltalmazója, küzdelmeinek pártfogója.

Az evangélisták arcképei is gyakran megjelennek

Az angyalokon kívül a négy evangélista – Máté, Márk, Lukács, János – arcképe vagy teljes alakja is gyakran megjelenik témaként, csakúgy, mint a tanító, a gyógyító vagy a megfeszített Jézus, de Szűz Mária, az Istenanya is a legkülönfélébb ábrázolásmódban; legtöbbször madonnaként. Míves Szent József-ikon is falra került, és Szent Miklós, Szent Antal, Szent Flórián, Szent Johanna és Szent Márton is a népszerűbbek közé tartozik. Nem szólva sárkányölő Szent Györgyről, akinek figurája azért kedves az ikonfestő számára is, mert ezt a szentet lehet a legtöbbféleképpen megfesteni. A Rubljov-féle Szentháromság-ikon előtt is gyökeret ereszt a lábunk. Lenyűgöző a látvány, égiek közvetlen társaságában kvaterkázunk…

Spiritualitás és teológiai kérdések, aktuálpolitika és kulturális élet, a művészet és generációváltás témaköre, a 2000 éves keresztény értékek, mint harmadik évezred-beli, örök fogódzók egyaránt szóba kerülnek. A hegyeket mozgató hitről és a hivatás kapcsolatáról, a kiválasztottságról, az Örömhír terjesztésének életprogramjáról szőjük a szót, meg a tetten ért csodákról, melyek emberi szóval nem magyarázhatók, s tulajdonképpen nem is kell – merthogy nem lehet – a Teremtő minden titkát megfejteni.

Megtudom: Zsuzsa naponta hálát ad Istennek fiaiért, felnőtt unokáiért, s azért, hogy ecsettel kezében kamatoztathatja talentumait, de a Fönnvalót arra is kéri: mérjen legalább egy falatnyival többet az egészségből, hogy még hosszú időn át „munkatársa” maradhasson e földön.

Különös óvatossággal aranyozza ikonjait. Az arany a dicsőség jelképe. Sejtelmes fényű, míves táblaképei nemcsak a tetőtéri műteremben ragyognak, hanem a nappali és az egyik szoba falán is. Nemcsak a látogatók, hanem a jószemű kiállításrendezők is érzik ezt. Így a fonyódi „örömhírnök” az elmúlt két évtizedben több tucat önálló és csoportos kiállításra kapott meghívást szerte az országban, de ikonjai külföldre is eljutottak. A fonyódi Nagyboldogasszony plébániatemplomban 2009-ben szentelték fel azt a tizenhat alkotásból álló ikonfalat, amely Zsuzsa felajánlásaként került a liturgikus térbe.

S hogy elégedett-e a fonyódi „örömhírnök”? Azt mondta, igen, mert sorra készülő ikonjaival sikerül összekapcsolni az eget a földdel. Közben pedig folyamatos száll imája a Fennvalóhoz, mivel az ikon a zsinat által jóváhagyott hagyományos egyházi meghatározás szerint „az isteni lényegből szentségileg részesülő” alkotás, amelyben Isten jelen van, ahol találkozni lehet vele. Az ikon Isten végtelen könyörületessége, kegyelme, alkalom arra, hogy megérintsük köpenye szegélyét.