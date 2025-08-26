39 perce
Falapokra festett szentek randevúznak a fonyódi ikonfestő tetőtéri műtermében
Kőváriné Siess Zsuzsa irigylésre méltó miliőben, szentek társaságában él és alkot Fonyódon. Kislánykorában, s később, jónevű fodrászként sem gondolta, hogy valamikor az ikonfestés lesz majd a legfőbb foglalatossága. Kőváriné Siess Zsuzsa különleges hangulatú otthonában járva magam is megbizonyosodhattam afelől: szakralitás és szenvedély randevúzik tetőtéri műtermében, amikor kezébe veszi az öreg falapot, hogy ráfesse Keresztelő Szent Jánost, Jézust vagy Máriát...
Figyelem az arcát, amikor kitölti festékkel a kontúrokat, s azt érzékelem, mintha leperegne előtte az éppen „születésben lévő” szent élete. Küzdelmeivel, és csodatételeivel együtt. E kettősség az ikonfestő életében is régóta jelen van. Ugyan küzdelmes életet szánt neki a Teremtő – férjét korán elveszítette, s most, ahogy múlnak felette az évek, a betegség is utolérte –, de a csoda is jelen volt, és jelen van mindennapjaiban. A fodrászatban használatos vegyi anyagok kikezdték a bőrét, s amikor megözvegyült, mély apátiába esett, ahonnan fiai, Zsolt és Szabolcs „rángatták ki”. Megörökölte édesapja festőkellékeit, gyerekei elhalmozták festékkel, vászonnal, és rábírták: napjait szentelje a művészetnek, másoljon vagy fessen kedvére napkeltétől napnyugtáig! A Balaton-part pazar látványvilága, a tó szín-árnyék-játéka inspirálóan hat mindenkire, neki meg eddig is volt affinitása a rajzoláshoz, a festéshez, a vizuális kultúrához, miért ne gyógyítaná a lelkét az alkotás öröme? Nem kellett sokáig nógatni, Kőváriné Siess Zsuzsa iskolaigazgató édesapjától kapott művészi látásmódja, érzékenysége, édesanyjától örökölt kézügyessége megtette hatását, és szebbnél szebb tájképek születtek. Egészen addig, míg égi jelként látta maga előtt a szót: ikon, és ezzel eldőlt a sorsa, pedig akkor csak annyit tudott a fára festett képmásokról, mint egy átlagember.
Kissé meglepődött ugyan az égi kérésen, de nyomban rábólintott, mert tisztában volt vele: ha Isten erre kéri, akkor minden bizonnyal megérkezik majd hozzá a folyamatos égi inspiráció is, hiszen a Teremtő nem hagyja magára földi „munkatársait”.
Képzőművészeti albumokat, szakkönyveket böngészett, elmélyedt a tizenharmadik-tizennegyedik században élt, legismertebb orosz ikonfestő, Andrej Rubljov életművében, a bizánci művészetben és az ortodox egyház nevezetesebb ikonfestő iskoláinak históriájában, miközben viszonylag gyorsan és könnyedén beletanult az ikonfestészetbe, amelynek szigorú hagyományrendszere van. Teljesen autodidakta módon fogott munkához és fokozatosan tökéletesítette technikai tudását. Az öreg, kiszuperált asztal- vagy szekrénylapokra, hordódongákra – melyeket kárpitos fia, Szabolcs szerzett be lomtalanításokon és vágott méretre –, használt harisnyákat feszített ki s alapként jött a gipsz. Ezután az előrajzolás következett, majd a festés, és – ha kellett –, a diópáccal való „antikolás”. Ezek az anyagok nem támadták meg a bőrét…
Kőváriné Siess Zsuzsa ikonokat is fest
Az ikonfestészetben egyébként fontos a pontos másolás; ez garantálja a szent hagyományok továbbvitelét, valamint ily módon lehet megőrizni az eredeti képek szellemiségét. Így az ikonfestő nemcsak fest, hanem amolyan közvetítő a szakrális világ és a hívek serege között.
Több mint húsz éve tart ez a szerelem az ikonokkal. Képmások százait örökítette meg a falapokon, és mindig öröm tölti el, ha egy-egy műve beimádkozott otthonok falain éli további életét. Amikor kedvenc szentjeiről kérdezem, azt feleli: mindig az, amelyiken éppen dolgozik. Ottjártamkor egy Szent Mihály arkangyal készült. Ennek a kedvelt szentnek különös védő-óvó ereje van, főleg, ha a hozzá szóló ima is rendre elhangzik. A sátán legyőzőjeként a Katolikus Egyház egyik legnagyobb népszerűségnek örvendő alakja. Szent Mihály a mennyei seregek fejedelme, az egyház oltalmazója, küzdelmeinek pártfogója.
Az evangélisták arcképei is gyakran megjelennek
Az angyalokon kívül a négy evangélista – Máté, Márk, Lukács, János – arcképe vagy teljes alakja is gyakran megjelenik témaként, csakúgy, mint a tanító, a gyógyító vagy a megfeszített Jézus, de Szűz Mária, az Istenanya is a legkülönfélébb ábrázolásmódban; legtöbbször madonnaként. Míves Szent József-ikon is falra került, és Szent Miklós, Szent Antal, Szent Flórián, Szent Johanna és Szent Márton is a népszerűbbek közé tartozik. Nem szólva sárkányölő Szent Györgyről, akinek figurája azért kedves az ikonfestő számára is, mert ezt a szentet lehet a legtöbbféleképpen megfesteni. A Rubljov-féle Szentháromság-ikon előtt is gyökeret ereszt a lábunk. Lenyűgöző a látvány, égiek közvetlen társaságában kvaterkázunk…
Spiritualitás és teológiai kérdések, aktuálpolitika és kulturális élet, a művészet és generációváltás témaköre, a 2000 éves keresztény értékek, mint harmadik évezred-beli, örök fogódzók egyaránt szóba kerülnek. A hegyeket mozgató hitről és a hivatás kapcsolatáról, a kiválasztottságról, az Örömhír terjesztésének életprogramjáról szőjük a szót, meg a tetten ért csodákról, melyek emberi szóval nem magyarázhatók, s tulajdonképpen nem is kell – merthogy nem lehet – a Teremtő minden titkát megfejteni.
Megtudom: Zsuzsa naponta hálát ad Istennek fiaiért, felnőtt unokáiért, s azért, hogy ecsettel kezében kamatoztathatja talentumait, de a Fönnvalót arra is kéri: mérjen legalább egy falatnyival többet az egészségből, hogy még hosszú időn át „munkatársa” maradhasson e földön.
Különös óvatossággal aranyozza ikonjait. Az arany a dicsőség jelképe. Sejtelmes fényű, míves táblaképei nemcsak a tetőtéri műteremben ragyognak, hanem a nappali és az egyik szoba falán is. Nemcsak a látogatók, hanem a jószemű kiállításrendezők is érzik ezt. Így a fonyódi „örömhírnök” az elmúlt két évtizedben több tucat önálló és csoportos kiállításra kapott meghívást szerte az országban, de ikonjai külföldre is eljutottak. A fonyódi Nagyboldogasszony plébániatemplomban 2009-ben szentelték fel azt a tizenhat alkotásból álló ikonfalat, amely Zsuzsa felajánlásaként került a liturgikus térbe.
S hogy elégedett-e a fonyódi „örömhírnök”? Azt mondta, igen, mert sorra készülő ikonjaival sikerül összekapcsolni az eget a földdel. Közben pedig folyamatos száll imája a Fennvalóhoz, mivel az ikon a zsinat által jóváhagyott hagyományos egyházi meghatározás szerint „az isteni lényegből szentségileg részesülő” alkotás, amelyben Isten jelen van, ahol találkozni lehet vele. Az ikon Isten végtelen könyörületessége, kegyelme, alkalom arra, hogy megérintsük köpenye szegélyét.
Az ikon nem dekoráció
Az ikon isteni kegyelemmel van átitatva. Ezek a míves, általában tojástemperával készült fatáblaképek meg vannak szentelve és a keleti egyházak teológiájában, valamint spiritualitásában rendkívüli szerepet játszanak. Az ikonok célja Isten és szentjei tiszteletének tudatosítása, valamint az ábrázolt szent és a szentkép előtt imádkozó személy közötti kapcsolatteremtés.
- Így tehát átvitt értelemben a vallásos szemlélődő és az Isten közötti kapcsolat megteremtését biztosítják. Az ikonokat ennek megfelelően a keleti egyházakban nem tartják sem műtárgynak, sem dekorációnak.