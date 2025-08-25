augusztus 25., hétfő

Remekmű

Közadakozásból emlékeznének meg az atádiak

Könyvet és domborművet készítenek Nagyatádon a vásártartási jog megszerzésének emlékére.

Dombi Regina
Közadakozásból emlékeznének meg az atádiak

Forrás: atadhir.hu

550 éve kapott vásártartási jogot Nagyatád, a jeles esemény 550. évfordulója alkalmából Nagyatád Város Önkormányzata és a Prológ Nagyatád Alapítvány közösen készül ünnepi megemlékezésre. A város honlapjának tájékoztatása szerint „Nagyatád 550” címmel egy könyvet jelentetnének meg, amely a város középkori történelmét és környékének térképeit mutatná be. A kötet mellett egy domborművet is elkészítenének, amely Mátyás király és Batthyány Boldizsár találkozását örökítené meg. A szervezők közadakozásra kérik a nagyatádiakat: magánszemélyek, vállalkozások és civil szervezetek támogatását várják a program megvalósításához. A szeptember 1-ig beérkező adományozók nevét a kiadványban is feltüntetik. Az évforduló méltó megünneplésével a város célja, hogy maradandó emléket állítson múltjának, és felhívja a figyelmet arra, hogy Nagyatád több mint fél évezrede is jelentős, központi szerepet betöltő település volt.

 

