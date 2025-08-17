Drága a gyógyulás: van, ami sokat segítene, mégis kevesen veszik igénybe

Kevés nyugdíjas él a közgyógyellátással, melynek az idén változtak a feltételei. A közgyógyellátás olyan támogatási forma, amely lehetőséget nyújt a rászorulóknak, hogy meghatározott egészségügyi szolgáltatásokat és gyógyszereket térítésmentesen vagy kedvezményesen vehessenek igénybe.

Az idén változtak a közgyógyellátás szabályai

Fotó: Lang Róbert

A közgyógyellátás fajtái

Két fajtája az alanyi jogon járó és méltányossági alapon megállapított közgyógyellátás. A közgyógyellátás jogcímei: vannak, akik alanyi jogon jogosultak rá, jövedelemtől függetlenül, többek között a rokkantsági ellátásban, emelt családi pótlékban, rendszeres szociális segélyben részesülők és a hadigondozottak. Vannak, akik számára normatív úton ítélik meg ezt az ellátást.

A közgyógyellátás attól is függ, mennyi a havi jövedelem

A támogatás havi szinten akár 12.000 forint is lehet, e mellé évi 6.000 forintnyi akut keretösszeg alanyi jogon jár, így azok, akik nagyobb mennyiségű gyógyszert kényszerülnek állandóan szedni, nemcsak a mindennapos, de a hirtelen jött betegségeik esetén is olcsóbban válthatják ki a szükséges szereket.

A mindenkori nyugdíjminimum összegének 10 százalékát meghaladó gyógyszerköltségek esetén automatikusan jár a közgyógyellátás, amennyiben a családjuk egy főre jutó havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élők esetében pedig annak 150 százalékát.

A méltányossági jogosultságot pedig a települési önkormányzat jegyzője állapítja meg szociális rászorultságtól függően.

Háziorvostól kell igazolást kérni, ő dönti el a keretet

A közgyógyellátási igazolvány érvényességi ideje változó. Hogy a maximum 12.000 forintos havi keretből mennyi jut egy-egy embernek, az a jövedelemtől és a rendszeresen szedett orvosságoktól is függ, ehhez a háziorvos ad igazolást, melyet igényléskor be kell küldeni a járási hivatalba elbírálásra.

Amennyiben a keretösszeg a kiváltandó gyógyszer összegét meghaladó, teljesen ingyen juthatnak a közgyógyellátási igazolvány tulajdonosai az orvossághoz, azonban arra nincs lehetőség, hogy részben a keret terhére, részben a beteg saját költségeiből fizesse azt, tájékoztat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapja.

Somogyban sokan igénylik a közgyógyot

Többen szeretnének élni a közgyógyellátással, mint ahányan tudnak, tapasztalta Stikel János, a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetségének elnöke, mert a szervezetnél rendszeres érdeklődnek a tagok a közgyógyellátás lehetőségeiről.

Somogyban is sokan igényelnek közgyógyellátást, és alacsonynak számít a küszöb, ahonnan megadják, felelte érdeklődésünkre Dús István, kiskorpádi háziorvos korábban. Ezzel együtt sokan vannak, akik igénylik, de mégsem kapják meg, mert magasabb a jövedelmük. A betegek azt tapasztalják, hogy az utóbbi időszakban a gyógyszerárak magasak, ezt egyre többen enyhítenék a támogatással. Aki igényli a közgyógyot, annak a háziorvos egy gyógyszerlistát ad, hogy milyen gyógyszerek tartoznak a támogatotti körbe. A beteg az adatait zárt borítékban adja le a kormányablakban, és ha a jövedelme alapján belefér a közgyógyellátásba, akkor továbbküldik az adatait a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek, de ha mégsem kapja meg a támogatást, akkor az adatait megsemmisítik, írta le az igénylés menetét a háziorvos.