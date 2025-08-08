augusztus 8., péntek

Kozmetikumok

2 órája

Rémálommá vált a szépségrutin – videó egy bakiról, ha a házi szereket részesíted előnyben

Címkék#bőr#kozmetikai#bőrradír#bolt

Az utóbbi években a szépségipar soha nem látott növekedést produkált – a boltok polcai roskadoznak a kozmetikai szérumoktól, krémektől és arcpakolásoktól. Mégis, egyre többen térnek vissza a legegyszerűbb megoldásokhoz: a saját, kézzel készített, házi kozmetikai szerekhez.

Munkatársunktól

A házi készítésű kozmetikai szerek népszerűsége folyamatosan nő – de mi áll ennek a hátterében? Az emberek egyre tudatosabbak azzal kapcsolatban, mit visznek be a szervezetükbe – és ez nemcsak az ételekre, hanem a kozmetikai, bőrápolási termékekre is igaz.
Sokan félnek a mesterséges adalékanyagoktól, tartósítószerektől, parabénektől és illatanyagoktól, amelyeket a bolti termékek gyakran tartalmaznak. A házi kozmetikumok esetében ők maguk dönthetik el, mi kerül bele, így nagyobb bizalommal használják ezeket. Másik oka az lehet, hogy a bolti,  jó minőségű kozmetikumok gyakran igen drágák, míg egy házi arcpakolás vagy testradír fillérekből elkészíthető otthon is.

Kozmetikai ,,csodaszerek"
Kozmetikai csodaszerek: a fogkrém tényleg jó a pattanásra? 
Fotó: MW

Kozmetikai tippek, amiket érdemes használni, vagy inkább elkerülni

  •  Fogkrém pattanásra: 

Kevés bosszantóbb dolog van, mint amikor egy makacs pattanás a legrosszabb pillanatban bukkan fel az arcunkon – például egy állásinterjú vagy fotózás előtt. Ilyenkor sokan a gyors „házi praktikákhoz” nyúlnak, és az egyik legismertebb módszer még mindig a fogkrém használata. Mivel a fogkrém hűsít, fertőtlenít és „szárít”, sokan úgy vélik, hogy segít leszárítani a pattanásokat is. De vajon tényleg működik?   

  • Banános arcpakolás: 

 A banán nemcsak tápláló és finom gyümölcs, hanem valódi kincs a bőrápolásban is. Gazdag olyan vitaminokban és ásványi anyagokban, amelyek a bőr egészségének megőrzésében is fontos szerepet játszanak. Az A-, B-, C- és E-vitamin tartalmának köszönhetően táplálja és védi a bőrt, segítve annak megújulását és rugalmasságát. A kálium kiválóan hidratál, támogatja a bőr vízháztartásának egyensúlyát, így különösen előnyös a száraz vagy vízhiányos bőr számára. Emellett a banánban található antioxidánsok csökkentik a gyulladást és lassítják a bőr öregedési folyamatait, míg a benne lévő természetes cukrok és enzimek gyengéden hámlasztanak, elősegítve az üde, sima arcbőr kialakulását.   

  • Kurkumás arcpakolás: 

A kurkuma nemcsak a konyhában értékes fűszer, hanem egyre gyakrabban találkozunk vele a szépségápolási termékek összetevői között is. Legismertebb hatóanyaga, a kurkumin, gyulladáscsökkentő és antibakteriális tulajdonságokkal rendelkezik. Elméletben ez ideálissá teszi pattanásos, gyulladt vagy problémás bőrre. Sokan számoltak be arról, hogy a kurkumás arcpakolás után bőrük nyugodtabb, tisztább lett – ugyanakkor ez egyénenként eltérő lehet. Míg valakinél beválik, másoknál irritációt is okozhat. 
Tóth Zorka kaposvári kozmetikus szerint a fogkrém pattanásra egy tipikus kisvárosi legenda, hiszen semmi olyan összetevő nincs benne, ami hatásos lenne a pattanások kezelésében.
– Talán azért használhatják, mert azt gondolják, hogy szárít, de nem ez a megfelelő megoldás rá. A kurkuma gyulladáscsökkentő, de kozmetikai célra nem ajánlanám. A méznek vannak jótékony hatásai, de azt is inkább testápolásra használnám, viszont annak is a kivonatait szokták felhasználni a krémekben. A banánban található antioxidáns, de annak a fogyasztása hasznosabb, mert úgy sokkal több hatóanyag hasznosul a szervezetben, mint ha az arcunkba dörzsöljük. Ami házi praktikát tudnék ajánlani, az az, hogy bőrradírt készíthetünk úgy, hogy testápolóhoz keverünk kicsit nagyobb szemcséjű sót vagy cukrot. A másik ilyen hatásos módszer radírozáshoz a kávézacc. Ha botox hatást szeretnénk elérni, akkor lengmagot főzzük fel vízzel, egy zselés állagot fogunk kapni, azt használjuk. 

  • Sárga rémálommá vált a szépségrutin – a skót nő kurkumás arcpakolása csúfos véget ért:
@laurenjayrennie It’s the ✨chaos✨ for me, how’s your Friday? #fyp #scottishtiktok #funny ♬ Oh No - Kreepa

 

 

