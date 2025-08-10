Közös falunappal élesztenék újra barátságukat a horvátokkal a háromfaiak

Csülkös ételek is készültek a hét végi háromfai falunapon. Egy korábbi kapcsolatot szeretnének megújítani, ezért eljöttek a horvát Novo Virje település vezetői és a főzőcsapatuk. A megjelenteket köszöntötte Szászfalvi László országgyűlési képviselő, valamint a két település vezetője. 13 csapat mérkőzött meg egymással, de a lakosság részére is főztek babgulyást két nagy bográcsban. A legfinomabbat az Együtt Bakházáért csapata készítette. Őket követte Novo Virje és a Nagyszakácsi önkormányzat csapata.

Két óriási bográcsban készült babgulyás Fotó: Györke József