Változások

2 órája

Jelentős KRESZ-módosítás jöhet– fókuszban az elektromos rollerek és a sebességhatárok emelése

Átfogó változásokra készülnek a közlekedési szabályozásban. A tervek szerint a megújult KRESZ 2026. szeptember 1-jén léphet életbe. A módosítások több területet is érintenek, különösen az elektromos rollerek használatát, a sebességhatárokat, valamint a vezetői engedélyekhez kapcsolódó szabályokat.

Az elmúlt években drasztikusan átalakult a közlekedési szokásaink világa – különösen a városokban. Az elektromos rollerek megjelenése, a növekvő forgalom és a közúti balesetek számának emelkedése egyre sürgetőbbé tette a KRESZ, azaz a közlekedési szabályok átfogó felülvizsgálatát. Most úgy tűnik, a döntéshozók is lépnek: komplex szabályozási csomag készül, amely nemcsak az e-rollerezőket érinti, hanem a teherautók, buszok, motorosok és autósok számára is változásokat hoz.

Átalakul a rollerek szabályozása – jöhet a kötelező KRESZ-vizsga

Az egyik legjelentősebb változás az elektromos rollerekre vonatkozik. A jövőben ezek használata várhatóan szigorúbb feltételekhez kötődik majd, többek között egy kötelező KRESZ-vizsga elvégzéséhez. Emellett felmerült annak lehetősége is, hogy a rollerezés bizonyos esetekben jogosítványhoz legyen kötve, de erről még nem született végleges döntés.

A járművek teljesítmény szerint lesznek kategorizálva:

  • Kisebb teljesítményű rollerek (maximum 25 km/h sebesség): használatuk 12 éves kortól engedélyezett, a 12–13 éves korosztálynak kötelező lesz a kerékpáros sisak. Járdán legfeljebb 10 km/h-val, más útszakaszokon maximum 20 km/h-val közlekedhetnek.
  • Nagyobb teljesítményű rollerek (segédmotoros besorolás): vezetésük 14 éves kortól engedélyezett, kötelező hozzájuk a felelősségbiztosítás. Ezek legfeljebb 45 km/h sebességgel közlekedhetnek, de járdán tilos a használatuk – kizárólag úttesten vagy kerékpárúton engedélyezett, utóbbin csak csökkentett sebességgel. Egyik típus sem szállíthat utast.

 

–A szabályozás átalakításának szükségességét nemcsak a baleseti statisztikák, hanem szakmai tapasztalatok is alátámasztják. Czövek Csaba főtörzsőrmester, a Siófoki Rendőrkapitányság baleseti vizsgálója, aki 11 évig dolgozott baleseti helyszínelőként, személyesen is szembesült a mikromobilitási eszközök – például az elektromos rollerek – által okozott kihívásokkal. A bérrollerek egyre népszerűbbek, azonban problémát jelent, hogy használatukat a KRESZ jelenleg nem szabályozza egyértelműen.

 

Sebességhatár-emelés is várható

A módosítás értelmében lakott területen kívül jelentősen gyorsabban haladhatnának a 3,5 tonna feletti teherautók és autóbuszok. Az eddigi korlátozás helyett a számukra megengedett maximális sebességet akár 90 km/h-ra is emelhetik. Ez nemcsak a szállítási időket rövidítheti le, hanem a járművezetők munkáját is hatékonyabbá teheti, feltéve, hogy a biztonságos közlekedés feltételei adottak.

Az autópályákon közlekedők számára is jöhet némi könnyítés. Bár a jelenlegi általános 130 km/h-s sebességhatár továbbra is érvényben marad, bizonyos, jól kiépített és biztonságosnak ítélt szakaszokon lehetőség nyílhat a 140 vagy akár 150 km/h-s megengedett sebesség alkalmazására is. A döntést ezekről a szakaszokról valószínűleg részletes szakmai vizsgálatok és forgalombiztonsági értékelések előzik majd meg.

 

Motorozás B kategóriás jogosítvánnyal

Kedvező változás várható azok számára, akik B kategóriás jogosítvánnyal rendelkeznek. Az új szabályozás lehetővé teheti számukra, hogy legfeljebb 15 lóerős, automata váltós elektromos motorkerékpárt vezessenek. Ez hozzájárulhat a városi közlekedés gyorsításához és a torlódások csökkentéséhez. Más országok tapasztalatai alapján ez a lépés nem járt a motoros balesetek számának emelkedésével.

 

Követési távolság: jön a szigorítás

Szigorítják a járművek közötti követési távolság betartását is. A tervezet alapján a jövőben ellenőrizhető és büntethető lesz a túl kis távolság tartása. A javaslat szerint egy-két másodpercnyi követési távolság lesz kötelező – a jármű pillanatnyi sebességétől függően. A cél ezzel a ráfutásos balesetek számának csökkentése, különösen gyorsforgalmi utakon és autópályákon.

 

