Jelentős KRESZ-módosítás jöhet– fókuszban az elektromos rollerek és a sebességhatárok emelése

Az elmúlt években drasztikusan átalakult a közlekedési szokásaink világa – különösen a városokban. Az elektromos rollerek megjelenése, a növekvő forgalom és a közúti balesetek számának emelkedése egyre sürgetőbbé tette a KRESZ, azaz a közlekedési szabályok átfogó felülvizsgálatát. Most úgy tűnik, a döntéshozók is lépnek: komplex szabályozási csomag készül, amely nemcsak az e-rollerezőket érinti, hanem a teherautók, buszok, motorosok és autósok számára is változásokat hoz.

KRESZ- szabályok a rollereseket is érintik

Átalakul a rollerek szabályozása – jöhet a kötelező KRESZ-vizsga

Az egyik legjelentősebb változás az elektromos rollerekre vonatkozik. A jövőben ezek használata várhatóan szigorúbb feltételekhez kötődik majd, többek között egy kötelező KRESZ-vizsga elvégzéséhez. Emellett felmerült annak lehetősége is, hogy a rollerezés bizonyos esetekben jogosítványhoz legyen kötve, de erről még nem született végleges döntés.

A járművek teljesítmény szerint lesznek kategorizálva:

Kisebb teljesítményű rollerek (maximum 25 km/h sebesség): használatuk 12 éves kortól engedélyezett, a 12–13 éves korosztálynak kötelező lesz a kerékpáros sisak. Járdán legfeljebb 10 km/h-val, más útszakaszokon maximum 20 km/h-val közlekedhetnek.

(maximum 25 km/h sebesség): használatuk 12 éves kortól engedélyezett, a 12–13 éves korosztálynak kötelező lesz a kerékpáros sisak. Járdán legfeljebb 10 km/h-val, más útszakaszokon maximum 20 km/h-val közlekedhetnek. Nagyobb teljesítményű rollerek (segédmotoros besorolás): vezetésük 14 éves kortól engedélyezett, kötelező hozzájuk a felelősségbiztosítás. Ezek legfeljebb 45 km/h sebességgel közlekedhetnek, de járdán tilos a használatuk – kizárólag úttesten vagy kerékpárúton engedélyezett, utóbbin csak csökkentett sebességgel. Egyik típus sem szállíthat utast.

–A szabályozás átalakításának szükségességét nemcsak a baleseti statisztikák, hanem szakmai tapasztalatok is alátámasztják. Czövek Csaba főtörzsőrmester, a Siófoki Rendőrkapitányság baleseti vizsgálója, aki 11 évig dolgozott baleseti helyszínelőként, személyesen is szembesült a mikromobilitási eszközök – például az elektromos rollerek – által okozott kihívásokkal. A bérrollerek egyre népszerűbbek, azonban problémát jelent, hogy használatukat a KRESZ jelenleg nem szabályozza egyértelműen.