KRESZ-változás: néhánytól idegbajt fogsz kapni

Oly sokszor módosították már a KRESZ-t, hogy lassan nehezebb lesz lekövetni, mint miniszterelnök napirendjét. Kivesznek és betesznek szabályozásokat, győzze az ember fejben tartani, mi is vonatkozik rá. Összegyűjtöttük pár olyan változtatás, ami a két kerék, azon belül is a vasak szerelmeseit érinti. Jó hír, egyes módosítások, igencsak kedvezőek lehetnek számukra.

Előnyös változás jöhet a KRESZ-ben a motorosok számára

Fotó: Lang Róbert

A közelgő KRESZ-változások több fontos ponton is érintik a motorosokat, amelyek célja, hogy a tervezett változások egy korszerűbb, biztonságosabb és rugalmasabb közlekedési rendszert alakítsanak ki, ahol a motorosok szerepe és lehetőségei is egyértelműbben szabályozottabbak és támogatottabbak lesznek.

Az új KRESZ módosítások kedveznek a motorosoknak

Sok változás érinti a motorosokat 2026-tól, ami sok esetben jó, de másokban teljesen indokolatlannak tűnhet. Motorost kérdeztünk, hogy vélekedik az új szabályozásokról.

A biztonság növelése érdekében szigorodhatnak a védőfelszerelésekre vonatkozó előírások is.

A bukósisak már eddig is kötelező volt, de a jövőben protektoros kesztyű, megfelelő védőruházat és zárt cipő vagy csizma viselése is kötelezővé válhat, különösen lakott területen kívül. – Nos, én eddig is védőfelszerelésben motoroztam lakott területen kívül is. Szerintem ez egy nagyon jó ötlet, én lakott területen belül is javasolnék némi szigorítást, mivel kis sebességnél is lehet akkorát esni, hogy az komoly sérülést okozzon. Minimum egy térd, könyék és váll protektor, vagy akár gerincprotektor viselését kötelezném– mondta el Fodor Tamás, barcsi motoros.

Az új KRESZ szabályok szerint a kötelező védőfelszerelések körét is kibővítenék.

Fotó: Lang Róbert

Egy másik lényeges módosítás lehetővé tenné a motorosok számára az úgynevezett „előregurulást” a forgalmi torlódásokban.

Ez azt jelenti, hogy legfeljebb 25 km/órás sebességgel áthaladhatnak az álló vagy lassan haladó járművek között, például sávok között vagy azok szélén. Emellett egyes autópálya-szakaszokon – különösen torlódások idején – a leállósáv is megnyílhat számukra, mint legális haladási útvonal. – Ez egy számunkra igencsak kedvező módosítás lenne, nagyon jó ötlet, ám veszélyes lehet. Alapvetően sajnos nem minden autós figyel a motorosokra, nincsenek felkészülve arra, hogy elhaladunk mellettük. Ugyanígy vannak a motorosok között is olyanok, akik meggondolatlanul mennek bele egy ilyen helyzetbe, így ahhoz, hogy ez a szabályozás működjön, mindkét oldalról szükséges az odafigyelés – tette hozzá a somogyi motoros.