Változás

2 órája

Kresz: szeptembertől életbe léphetnek az új szabályok, nőhet a sebességhatár

Újabb változás vár a közlekedőkre. A Kresz új szabályai szeptemberben hatályba léphetnek, emelkedhet a sebességhatár.

Harsányi Miklós

Várhatóan 2026 szeptemberében élesedhet a KRESZ módosítása, amely a közlekedés több szegmensét is érintheti, írja a Bama.hu – várhatóan emelkedhet a sebességhatár is.

Fotó: MW

Buszok, teherautók, elekromos rollerek, követési távolság, sebességhatár – változások a forgalomban

Az egyik legnagyobb változást jelentheti a B-s jogosítvánnyal rendelkező vezetők motorhasználata. A tervek szerint ezentúl B kategóriájú jogosítvánnyal is vezethető lesz automatikus váltós-elektromos, legfeljebb 15 lóerős motor. Ez a változás több szempontból is előnyös lehet, a motoros forgalom megnövekedése javíthatja a városon belüli közlekedést azzal, hogy várhatóan kevesebb lesz a torlódás.
A tervezet szerint ellenőrizhető és büntethető lesz a túl kis követési távolság, ami egyébként több nyugat-európai államban bevett gyakorlat. A változások szerint egy-két másodperc lesz az előírás a pillanatnyi sebességhatártól függően, így értelemszerűen a városokban és a kétsávos utakon kisebb, gyorsforgalmi utakon, autópályákon pedig nagyobb követési távolságot írnak elő, amivel szeretnék csökkenteni a ráfutásos balesetek számát.

Kresz: szeptembertől életbe léphetnek az új szabályok, emelkedhet a sebességhatár

Szeretnék felemelni a 3,5 tonna feletti buszok és teherautók megengedett sebességét 90 kilométer per órára lakott területen kívül. A másik hasonló kategóriájú változás az autópályákat érintheti: a 130 kilométer per órás általános korlátozás megtartása mellett egyes szakaszokon 140 vagy akár 150 kilométer per órára fogják növelni a sebességhatárt.
Nagy esély van rá, hogy a rolleresekkel is foglalkozni fog az új KRESZ. Igény lenne rá, ugyanis borzasztó a közlekedési morál, rengetegen felelőtlenül használják ezeket a könnyen elérhető elektromos eszközöket. A kisebb teljesítményű rollerek legfeljebb 25 kilométer per óra sebességre képesek. Ezeket 12 éves kortól lehet majd vezetni, de 12–13 éves korban csak kerékpárossisak viselésével. A járdán legfeljebb 10 kilométer per órával, egyéb területeken maximum 20 kilométer per órával közlekedhetnek.

Nagy esély van rá, hogy a rolleresekkel is foglalkozni fog az új KRESZ
A rollerekre vonatkozó szabály is változhat
Fotó: MW

Rengeteg sofőr nincs tisztában az autójuk képességeivel 

– A közlekedésben szükség van a változásra, főként az elektromos rolleresek miatt – mondta hétfőn a kaposvári Vitári Jenő. – Egyesek életveszélyesen közlekednek, például nem néznek körbe, ha a járdáról lehajtanak a zebrára. Ráadásul ezt a manővert rendszerint túlságosan gyorsan hajtják végre.

  • A 66 éves férfinak 1978-tól van A, B, C-kategóriás jogosítványa, s a mai napig rendszeresen vezet. Szerinte érezhető újdonságot jelenthet majd, ha az autópályákon egyes részeken 140-150 kilométerrel vezetnek a sofőrök. Ez gyorsíthatja a forgalmat, s előreláthatóan nagyobb lesz utak áteresztő-képessége.

– Szerintem az is gond, hogy vannak olyan sofőrök, akik nincsenek tisztában az autójuk képességeivel – hangsúlyozta a zselickisfaludi Fodor István. – A járművek kiválóan gyorsulnak, de ha a forgalmi helyzet úgy alakul, akkor korántsem biztos, hogy időben képesek megállni. 
Fodor István úgy látja: az elektromos rolleresekkel kapcsolatos szabályozás is indokolt. A sebességhatárok betartásán kívül hasznos lenne, ha  előírnák számukra a láthatósági mellény viselését is. Punik László, a Somogyi Veterán Járműbarátok Egyesülete tiszteletbeli elnöke hétfőn elmondta: lényeges és időszerű a közlekedési szabályok módosítása, de legalább ennyire fontos lenne a közlekedési morál javítása.

Visszatérő probléma a gyorshajtás

Punik László szerint hiába vannak KRESZ előírások, ha azokat sokan nem tartják be. Visszatérő probléma a gyorshajtás, jó volna, ha a száguldozók megértenék: a késést nem a közúton kell behozni. S megnyugtató lenne, ha az elektromos rolleresek is jobban ügyelnének a biztonságukra, feltétlenül hasznos volna a sebességhatárok betartása, továbbá számukra előírnák a láthatósági mellény és a bukósisak viselését. 

 

 

 

