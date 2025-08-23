Jönnek a KRESZ-változások, az idősebb sofőröket matricával jelölhetik?

Módosul a KRESZ, s bár az új közlekedési szabályokat már idén tavaszra ígérték, a jogszabályok véglegesítése várhatóan csúszik, de nem marad el hazánkban. Az autósok számára azonban már most is körvonalazódnak a legfontosabb változások, amelyek célja a közlekedés biztonságosabbá és átláthatóbbá tétele. Ennek egy része az idős sofőrökhöz kapcsolódik.

KRESZ-változások előtt Fotó: Pusztai Sándor

Az idősebb sofőrökre is új KRESZ-szabályok vonatkozhatnak

Az új szabályozás bevezethet egy speciális matricát az idősebb, már nem teljes vezetési képességekkel rendelkező sofőrök számára, vetődött fel a gondolat a módosításokban. Ez a megoldás segíthet a többi közlekedőnek jobban felismerni és alkalmazkodni az idősebb vezetők viselkedéséhez, indokolták. Ez azonban még korántsem elfogadott megoldás.

Az új szabályok bevezetése még várat magára, de a tervezett változások már most is komoly vitákat és érdeklődést váltanak ki. Az autósoknak érdemes figyelemmel kísérniük a fejleményeket, hogy időben alkalmazkodjanak az új előírásokhoz.

Nem lesz sűrűbb vizsgáztatás az idős sofőröknél

Az uniós tárgyalások során elvetették a 70 év felettiek vezetői engedélyének 5 évre való lerövidítését, írta meg a hitelforum.hu Nem döntöttek a kötelező orvosi alkalmassági vizsgálatokról sem, ezt a kérdést a tagállamokra bízták. Azonban olyan javaslatot tettek, amely alapján a háziorvosoknak jogosultságot, sőt esetenként kötelezettséget írnak elő arra, hogy tájékoztassák a hatóságokat, ha valaki nem alkalmas a közúti vezetésre, és az egészségi állapotuk veszélyt jelent a forgalomban. Az EU által bevezetni szánt új szabályozás – amelyet egyébként minden tagországnak jóvá kell hagynia – egy egységes digitális vezetői engedély bevezetését feltételezi, ami az unió minden tagországában érvényes lesz.

Az idősebb vezetők nem okoznak több balesetet

A statisztika nem igazolja a közhiedelmet, miszerint az idős vezetők több baleset okoznak az utakon, felelte kérdésünkre a kaposvári közlekedési szakértő, aki szerint emiatt értelmetlen lenne a diszkrimináció.

– Az azonban biztos, hogy az időseknek ügyelniük kellene arra, ha nem érzik jól magukat, akkor ne üljenek a volánhoz – mondta Koncz István. – A közlekedés ugyanis etikai kérdés, tehát mindenkinek fel kell mérnie, hogy veszélyezteti-e mások épségét.