augusztus 23., szombat

Bence névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Változások

1 órája

Jönnek a KRESZ-változások, az idősebb sofőröket matricával jelölhetik?

Címkék#sofőr#kresz szabály#nyugdíjas

Ha elfogadják, akkor a közlekedésben nyilvánvaló lesz, hogy ki az idősebb vezető a volánnál. Jönnek a KRESZ-változások, az idősebb sofőröket matricával jelölik.

Kovács Gábor László
Jönnek a KRESZ-változások, az idősebb sofőröket matricával jelölhetik?

Fotó: Lang Róbert

Módosul a KRESZ, s bár az új közlekedési szabályokat már idén tavaszra ígérték, a jogszabályok véglegesítése várhatóan csúszik, de nem marad el hazánkban. Az autósok számára azonban már most is körvonalazódnak a legfontosabb változások, amelyek célja a közlekedés biztonságosabbá és átláthatóbbá tétele. Ennek egy része az idős sofőrökhöz kapcsolódik. 

KRESZ-változások előtt Fotó: Pusztai Sándor
KRESZ-változások előtt Fotó: Pusztai Sándor

Az idősebb sofőrökre is új KRESZ-szabályok vonatkozhatnak 

Az új szabályozás bevezethet egy speciális matricát az idősebb, már nem teljes vezetési képességekkel rendelkező sofőrök számára, vetődött fel a gondolat a módosításokban. Ez a megoldás segíthet a többi közlekedőnek jobban felismerni és alkalmazkodni az idősebb vezetők viselkedéséhez, indokolták. Ez azonban még korántsem elfogadott megoldás.    

Az új szabályok bevezetése még várat magára, de a tervezett változások már most is komoly vitákat és érdeklődést váltanak ki. Az autósoknak érdemes figyelemmel kísérniük a fejleményeket, hogy időben alkalmazkodjanak az új előírásokhoz.

Nem lesz sűrűbb vizsgáztatás az idős sofőröknél 

Az uniós tárgyalások során elvetették a 70 év felettiek vezetői engedélyének 5 évre való lerövidítését, írta meg a hitelforum.hu  Nem döntöttek a kötelező orvosi alkalmassági vizsgálatokról sem, ezt a kérdést a tagállamokra bízták. Azonban olyan javaslatot tettek, amely alapján a háziorvosoknak jogosultságot, sőt esetenként kötelezettséget írnak elő arra, hogy tájékoztassák a hatóságokat, ha valaki nem alkalmas a közúti vezetésre, és az egészségi állapotuk veszélyt jelent a forgalomban.  Az EU által bevezetni szánt új szabályozás – amelyet egyébként minden tagországnak jóvá kell hagynia – egy egységes digitális vezetői engedély bevezetését feltételezi, ami az unió minden tagországában érvényes lesz. 

Az idősebb vezetők nem okoznak több balesetet 

A statisztika nem igazolja a közhiedelmet, miszerint az idős vezetők több baleset okoznak az utakon, felelte kérdésünkre a kaposvári közlekedési szakértő, aki szerint emiatt értelmetlen lenne a diszkrimináció. 

– Az azonban biztos, hogy az időseknek ügyelniük kellene arra, ha nem érzik jól magukat, akkor ne üljenek a volánhoz – mondta Koncz István. – A közlekedés ugyanis etikai kérdés, tehát mindenkinek fel kell mérnie, hogy veszélyezteti-e mások épségét. 

A sűrűbb orvosi alkalmasságot nem ellenzi a közlekedési szakértő, és egy fontos tényezőre felhívta a figyelmet. 

– Az összes baleset kétharmada éjjel történik, és nagy szerepet játszik benne a sofőrök látásképessége, ami időseknek romolhat, ezért erre ügyelni kell – mutatott rá. 

Másik fontos szempont, hogy az idősebb járművek 32 százalékkal több balesetet okoznak, mint az újak, és azt is elmondható, hogy az idősebb sofőröknek idősebbek a járgányaik is, tette hozzá. Az új uniós elképzelés, ami évenkéti műszaki ellenőrzésre kötelezné a korosabb autókat, főként a nyugdíjasok számára jelentene anyagi terhet.                 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu