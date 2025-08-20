A Krisna-völgy fesztivál keretében rántotta le a leplet

A Krisna-völgyi kavalkád fesztiválként egy lényegesen kisebb program mint a búcsú, ám nagyon családias, mert az érdeklődők bepillanthattak az itt élők életébe, és egy lakóövezeti sétán vehettek részt. Hallgathattak indiai zenét, szárit próbálhattak, ökrös szekereken utazhattak, és vezetett meditiáción vehettek részt Vallabhival, akit már nagyon sok fiatal ismer és követ a TikTokon.

A somogyvámosi Krisna-völgy látnivalói

Fotó: Lang Róbert

A Krisna-völgy különleges programjai

A nyári hétvégéket kihasználva augusztus végén sokan lejönnek a Balatonhoz, ahonnan közel Somogyvámos. Az idén tavasszal a száj és körömfájás járvány idején a szarvasmarhák védelmében a tavaszi rendezvényeket le kellett fújni, ráadásul a Krisna-völgyi búcsú utolsó napját elmosta az eső. Kárpótlásul tartottak egy ráadás rendezvényt augusztus 20-án, ami eredetileg nem volt tervben.

A programok hasonlóak voltak a búcsúhoz, nem maradt el a gasztronómiai bemutató és a tehenészeti farmtúra, a hennafestés és a zenés program. A körséta azonban egyfajta pluszt jelentett, mert a hétköznapi turistákat általában nem engedik be a lakóövezetbe a privát szféra megtartása érdekében, de most be lehet kukkantani a kulisszák mögé. Azt tapasztalták, hogy az ökrös szekér túrát is azért kedvelik a látogatók, mert olyankor a szekér bevisz a lakóterületre.

Ami az embereket érdekli

– Az embereket, akik hozzánk látogatnak, leginkább az érdekli, hogyan élünk, mert nagyon szeretik a személyes történeteket – felelte érdeklődésünkre Szilaj Péterné sajtóreferens. – Megkérdezik, hogyan lettünk Krisna-hívők, miért ezt az utat választottuk, hogyan neveljük a gyermekeinket, mit tanulnak az iskolában. Aztán az ő személyes életükből fakadó kérdések is felmerülnek: ha meghalt egy hozzátartozójuk, hogyan tudnák elengedni a gyászt feldolgozva, illetve hogyan tudnának leszokni függőségekről vagy akár a húsevésről.

Vallabhi közismert közszereplő a Tiktokon, felkapott a csatornája, és szintén azért is szeretik, mert rendszerint arról beszél, amit egy hétköznapi látogató nem mindig vesz észre: hánykor kelnek, hogy élnek a gyerekeik, milyen játékaik vannak, ünneplik-e a karácsonyt, mennek-e nyaralni a Krisna-tudatú hívők. Ilyenkor kiderül hogy ők is hús -vér emberek, sok mindenben nem különbözik a gondolkodásuk és életmódjuk az átlagos magyar emberekétől, állította Szilaj Péterné.