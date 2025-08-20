1 órája
A Krisna-völgy fesztivál keretében rántotta le a leplet
Új típusú, közönségcsalogató rendezvényt tartottak augusztus 20-án Somogyvámoson. A Krisna-völgy kulisszatitkait tárták fel a látogatók előtt.
A Krisna-völgyi kavalkád fesztiválként egy lényegesen kisebb program mint a búcsú, ám nagyon családias, mert az érdeklődők bepillanthattak az itt élők életébe, és egy lakóövezeti sétán vehettek részt. Hallgathattak indiai zenét, szárit próbálhattak, ökrös szekereken utazhattak, és vezetett meditiáción vehettek részt Vallabhival, akit már nagyon sok fiatal ismer és követ a TikTokon.
A Krisna-völgy különleges programjai
A nyári hétvégéket kihasználva augusztus végén sokan lejönnek a Balatonhoz, ahonnan közel Somogyvámos. Az idén tavasszal a száj és körömfájás járvány idején a szarvasmarhák védelmében a tavaszi rendezvényeket le kellett fújni, ráadásul a Krisna-völgyi búcsú utolsó napját elmosta az eső. Kárpótlásul tartottak egy ráadás rendezvényt augusztus 20-án, ami eredetileg nem volt tervben.
A programok hasonlóak voltak a búcsúhoz, nem maradt el a gasztronómiai bemutató és a tehenészeti farmtúra, a hennafestés és a zenés program. A körséta azonban egyfajta pluszt jelentett, mert a hétköznapi turistákat általában nem engedik be a lakóövezetbe a privát szféra megtartása érdekében, de most be lehet kukkantani a kulisszák mögé. Azt tapasztalták, hogy az ökrös szekér túrát is azért kedvelik a látogatók, mert olyankor a szekér bevisz a lakóterületre.
Ami az embereket érdekli
– Az embereket, akik hozzánk látogatnak, leginkább az érdekli, hogyan élünk, mert nagyon szeretik a személyes történeteket – felelte érdeklődésünkre Szilaj Péterné sajtóreferens. – Megkérdezik, hogyan lettünk Krisna-hívők, miért ezt az utat választottuk, hogyan neveljük a gyermekeinket, mit tanulnak az iskolában. Aztán az ő személyes életükből fakadó kérdések is felmerülnek: ha meghalt egy hozzátartozójuk, hogyan tudnák elengedni a gyászt feldolgozva, illetve hogyan tudnának leszokni függőségekről vagy akár a húsevésről.
Vallabhi közismert közszereplő a Tiktokon, felkapott a csatornája, és szintén azért is szeretik, mert rendszerint arról beszél, amit egy hétköznapi látogató nem mindig vesz észre: hánykor kelnek, hogy élnek a gyerekeik, milyen játékaik vannak, ünneplik-e a karácsonyt, mennek-e nyaralni a Krisna-tudatú hívők. Ilyenkor kiderül hogy ők is hús -vér emberek, sok mindenben nem különbözik a gondolkodásuk és életmódjuk az átlagos magyar emberekétől, állította Szilaj Péterné.
A Krisna-völgy kulisszatitkait tárták fel a látogatók előttFotók: Lang Róbert
A vezetett meditáció ugyanakkor vallásgyakorlat is, és azt célozza hogy a hely szellemiségét jobban átérezze a látogató, mert ha a lelkünkkel törődünk, akkor tudunk igazán nyugodtak és békések lenni a világban, mondta a Krisna-völgy szóvivője.
A fenntarthatóságban összefogtak a faluval
A fenntarthatóság terén az elmúlt időszakban nagyot léptek előre. Egy kenderfeldolgozó üzemet kezdtek építeni a faluban, már állnak a téglafalak. A textilműhelyként funkcionáló épület szándékosan a településen működik, ez mindig is vágyuk volt a helyieknek és a Krisna-hívőknek egyaránt. A textilművességet már tökélyre fejlesztették, de az agyagművesség foglalkozásokat most kezdik. A palettán szerepel cserépkályha építés, vályogtégla készítés és fazekas termékek előállítása. Ezzel munkát adnak a helyieknek is Somogyvámoson.