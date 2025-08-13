Kritikus a vízszint Balatonföldváron

– Az aszályos időjárás idén sem kíméli halas tavainkat – közölte szerdán a Balatoni Halgazdálkodási Zrt. – A balatonföldvári tóegységünk vízszintje kritikusan lecsökkent és a folyamatosan üzemelő levegőztető berendezések mellett is elkerülhetetlen volt a lehalászat megkezdése. Szerda délelőtt, 1110 kg háromnyaras, fogható méretű pontyot engedtek le a halszállító autó kádjairól. Ezt a mennyiséget a balatonföldvári kikötőben telepítették a tóba, csúszda segítségével.