Lehalászás
1 órája
Kritikus a vízszint Balatonföldváron
– Az aszályos időjárás idén sem kíméli halas tavainkat – közölte szerdán a Balatoni Halgazdálkodási Zrt. – A balatonföldvári tóegységünk vízszintje kritikusan lecsökkent és a folyamatosan üzemelő levegőztető berendezések mellett is elkerülhetetlen volt a lehalászat megkezdése. Szerda délelőtt, 1110 kg háromnyaras, fogható méretű pontyot engedtek le a halszállító autó kádjairól. Ezt a mennyiséget a balatonföldvári kikötőben telepítették a tóba, csúszda segítségével.
