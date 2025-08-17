1 órája
Megpucolod, kidobod? Mindenki háztartásában felesleges, de senki nem gondolná mi mindenre jó
A birgonya az egyik legkedveltebb és legsokoldalúbb zöldségünk, ám kevesen tudják, hogy a megmaradt krumplihéj igazi kincs lehet a kertben. Sokak számára automatikusan a kukában végzi a krumplihéj, pedig ennél sokkal többet érdemel: a kertben való alkalmazásával értékes tápanyagokhoz juttathatjuk növényeinket.
Kevés olyan zöldség van, amely annyira szerves része lenne a mindennapi étkezésünknek, mint a krumpli. Krumplihéjjal együtt, héjában sült formájában egyszerű, mégis tápláló fogás, míg fűszeresen sütve vagy grillezve igazi különlegesség. Bár gyakran csak köretként gondolunk rá, valójában igazi táplálkozási kincs.
A krumplihéj magas antioxidáns-, vitamin- és ásványianyag-tartalommal bír. Olyan fontos elemeket tartalmaz, mint a kálium, kalcium és magnézium, melyek elengedhetetlenek a növények egészséges fejlődéséhez. Ezek az összetevők nemcsak a komposztálás során teszik értékessé, hanem akár közvetlenül is felhasználhatjuk őket a talaj tápanyagfeltöltésére.
Krumplihéj felhasználása a kertben
- Komposzt alapanyagként: A krumplihéj gyorsan lebomlik, így gazdagítja a komposztot, amely tápanyagokkal tölti fel a földet.
- Növénytápláló mulcsként: A növények tövéhez szórva segíthetjük a talaj nedvességmegőrzését és tápanyag-utánpótlását.
- Természetes kártevőriasztó: Egyes kerti kártevők, mint a csigák, kevésbé kedvelik a zöldség által körbevett területeket, így használatával csökkenthetjük a kártevők okozta károkat.
- Természetes tápoldat készítése: Áztassuk be vízbe, majd ezzel a tápoldattal locsolhatjuk növényeinket, hogy támogatást kapjanak a növekedéshez.
- Hatékony csigacsali: Kiváló csigacsaliként működik, mivel a benne rejlő nedvesség vonzza a csigákat. Amint rátelepednek a héjra, egyszerűen gyűjtsük össze őket, és máris tisztább lesz a kertünk.
– A komposzthoz bele lehet keverni, ha egészséges, akkor a baromfik is fogyaszthatják. A felhasználását illetően ami új dolog lehet még, hogy otthon fűtésnél, az izzó parázsra szoktam tenni, így ki lehet kormolni vele a csövet és a kéményt. Érdekes módon más zöldhulladék ehhez képest nem ilyen hatékony – mondta Török István, zimányi őstermelő.
Mire használhatjuk még?
1. Rozsda ellen természetesen
Ha rozsda jelent meg valamelyik fémeszközön, nem kell azonnal vegyszerekhez nyúlni. Egy nyers burgonya is megteszi a hatását. Vágd félbe, dörzsöld be a vágott felületét szódabikarbónával, sóval vagy akár mosogatószerrel, majd ezzel súrold át a rozsdás részt. A végén öblítsd le az eszközt, majd hagyd megszáradni.
2. Napégésre elsősegélyként
A nyári napozás után kialakuló leégésre is enyhülést hozhat. Egyszerűen szeleteld fel, vagy reszeld le és készíts belőle pépet. Ezt a pasztát vagy a vékony szeleteket helyezd a leégett bőrfelületre, hagyd rajta 10–15 percig, majd mosd le hideg vízzel. Minél hamarabb alkalmazod, annál hatékonyabb lehet.
3.Bőrcipő tisztítása és felfrissítése
A bőrcipő idővel fénytelenné, kopottá válhat. Egy félbevágott nyers burgonyával könnyen visszaállíthatod a fényét: dörzsöld át vele a cipő felületét, hagyd hatni néhány percig, majd töröld szárazra puha ruhával. A cipő ismét újszerű lesz.
4.Ezüst tárgyak újrafényesítése
Az ezüst használat során sötétedik, de a főzővize segíthet visszanyerni a fényét. Főzz meg egy darabot 10 percig, majd szűrd le a vizet. Helyezd bele az elszíneződött ezüstöt, és hagyd állni egy órán át. Ezután egy puha kefével dörzsöld át, öblítsd le tiszta vízzel, és töröld szárazra.
Ne hagyd tehát, hogy akármelyik része is a szemétben végezze! Használd fel újra, és élvezd kerted egészségesebb és gazdagabb termését. Egy apró változtatás a hulladékkezelésben hatalmas előnyt jelenthet növényeid számára.