augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Veszély

2 órája

Apró gyilkos, ha későn veszed észre, az a kutyád életébe is kerülhet

Címkék#kutya#kiskedvencünk#kullancs

Ezek az apró, ám annál veszélyesebb élősködők különféle fertőző betegségeket hordozhatnak, amelyek komoly veszélyt jelenthetnek a kutyákra és a gazdákra is. Nem ritka, hogy ilyenkor egy-egy hosszabb séta vagy kirándulás után kullancsokkal tér haza kedvencünk. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy minél gyakrabban és alaposabban átvizsgáljuk négylábú kedvencünk testét.

Bodor Nikolett
Apró gyilkos, ha későn veszed észre, az a kutyád életébe is kerülhet

A kullancsok rendkívül találékony élősködők, olyan helyeket keresnek, ahol rejtve maradhatnak és biztonságosan táplálkozhatnak. Gazdiként fontos tisztában lenni azzal, hogy mely pontokat kell mindig alaposan átvizsgálni, hogy időben észrevegyük és eltávolítsuk őket. 

Kutyád egészségéért: Kullancsok rejtett búvóhelyei
Kutyád egészségéért: Kullancsok rejtett búvóhelyei

Íme a kullancsok legkedveltebb rejtekhelyei:

Szemhéj 
A szemhéjak környékén gyakran megbújnak kullancsok, hiszen apró testük miatt könnyen összetéveszthetők a szemváladékkal vagy kisebb szöszökkel. Sokszor csak akkor vesszük észre jelenlétüket, amikor már régóta ott vannak, és erősen odatapadtak a kutya szemhéjához. 

Fej és fülek 
 A fülek, különösen a fülkagyló rejtett részei ideális búvóhelyek az élősködők számára. Ha kedvenced gyakran rázza a fejét vagy vakarja a fülét, érdemes alaposan átnézni ezeket a területeket. 

Mancsok 
Szívesen tapadnak meg az ujjak és a talppárnák között, hiszen itt biztonságban vannak. Ha a kutya sokat nyalogatja vagy rágja a mancsait, az jelezheti, hogy valami zavaró – akár kullancs vagy toklász – lehet ott. 

A végtagok hajlatai 
A végtagok hajlatában, szintén gyakori a megtapadási hely. Ezeken a nehezen látható területeken szinte teljesen rejtve maradnak, ezért mindig célszerű alaposan átvizsgálni ezeket a részeket is. 

A nyakörv alatt 
Sok kutyáról csak ritkán veszik le a nyakörvet, pedig szívesen bújnak meg ezen a részeken is, ahol nehéz őket észrevenni.

Ágyék 
Bár kényelmetlennek tűnhet, az ágyék környékét sem szabad kihagyni az ellenőrzésből. Ez egy újabb pont, ahol előszeretettel megbújhatnak.

 

  • – Sok olyan betegséget terjesztenek a kullancsok, amelyek veszélyesek a kutyákra, például a babéziózis vagy a Lyme-kór. Azok a fajok, amelyek a kutyában előfordulnak, az emberben is megjelenhetnek. A kullancsok a kutya egész testfelületén megtapadhatnak, a szemzugtól kezdve a végbélnyílásig bárhol. Babéziózis esetében, ha későn vesszük észre a kullancs jelenlétét, és az fertőzött volt, bekerülhetnek az egysejtű paraziták kiskedvencünk vérébe, és ennek igen súlyos, akár halállal járó következményei is lehetnek. Éppen ezért fontos a megelőzésre odafigyelni, erre pedig nagyon korszerű szerek állnak rendelkezésre – hangsúlyozta József Katalin állatorvos.

Persze nem minden kullancs fertőzött, és a korai, helyes eltávolítás segíthet megelőzni a betegségek kialakulását. Ha olyan érzékeny helyen, például a szemgolyó közelében tapadt meg, ahol nem tudjuk biztonságosan eltávolítani, ne kísérletezzünk, hanem haladéktalanul forduljunk állatorvoshoz, aki szakszerűen, sérülés nélkül távolítja el az élősködőt. 

Az eltávolítás után érdemes még 1-2 héten át figyelemmel kísérni az érintett részt. Ha a bőrterület kipirosodik, érzékennyé válik, vagy bármilyen fertőzésre utaló tünet jelentkezik, haladéktalanul vigyük el kutyánkat állatorvoshoz. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu