11 órája
Apró gyilkos, ha későn veszed észre, az a kutyád életébe is kerülhet
Ezek az apró, ám annál veszélyesebb élősködők különféle fertőző betegségeket hordozhatnak, amelyek komoly veszélyt jelenthetnek a kutyákra és a gazdákra is. Nem ritka, hogy ilyenkor egy-egy hosszabb séta vagy kirándulás után kullancsokkal tér haza kedvencünk. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy minél gyakrabban és alaposabban átvizsgáljuk négylábú kedvencünk testét.
A kullancsok rendkívül találékony élősködők, olyan helyeket keresnek, ahol rejtve maradhatnak és biztonságosan táplálkozhatnak. Gazdiként fontos tisztában lenni azzal, hogy mely pontokat kell mindig alaposan átvizsgálni, hogy időben észrevegyük és eltávolítsuk őket.
Íme a kullancsok legkedveltebb rejtekhelyei:
Szemhéj
A szemhéjak környékén gyakran megbújnak kullancsok, hiszen apró testük miatt könnyen összetéveszthetők a szemváladékkal vagy kisebb szöszökkel. Sokszor csak akkor vesszük észre jelenlétüket, amikor már régóta ott vannak, és erősen odatapadtak a kutya szemhéjához.
Fej és fülek
A fülek, különösen a fülkagyló rejtett részei ideális búvóhelyek az élősködők számára. Ha kedvenced gyakran rázza a fejét vagy vakarja a fülét, érdemes alaposan átnézni ezeket a területeket.
Mancsok
Szívesen tapadnak meg az ujjak és a talppárnák között, hiszen itt biztonságban vannak. Ha a kutya sokat nyalogatja vagy rágja a mancsait, az jelezheti, hogy valami zavaró – akár kullancs vagy toklász – lehet ott.
A végtagok hajlatai
A végtagok hajlatában, szintén gyakori a megtapadási hely. Ezeken a nehezen látható területeken szinte teljesen rejtve maradnak, ezért mindig célszerű alaposan átvizsgálni ezeket a részeket is.
A nyakörv alatt
Sok kutyáról csak ritkán veszik le a nyakörvet, pedig szívesen bújnak meg ezen a részeken is, ahol nehéz őket észrevenni.
Ágyék
Bár kényelmetlennek tűnhet, az ágyék környékét sem szabad kihagyni az ellenőrzésből. Ez egy újabb pont, ahol előszeretettel megbújhatnak.
- – Sok olyan betegséget terjesztenek a kullancsok, amelyek veszélyesek a kutyákra, például a babéziózis vagy a Lyme-kór. Azok a fajok, amelyek a kutyában előfordulnak, az emberben is megjelenhetnek. A kullancsok a kutya egész testfelületén megtapadhatnak, a szemzugtól kezdve a végbélnyílásig bárhol. Babéziózis esetében, ha későn vesszük észre a kullancs jelenlétét, és az fertőzött volt, bekerülhetnek az egysejtű paraziták kiskedvencünk vérébe, és ennek igen súlyos, akár halállal járó következményei is lehetnek. Éppen ezért fontos a megelőzésre odafigyelni, erre pedig nagyon korszerű szerek állnak rendelkezésre – hangsúlyozta József Katalin állatorvos.
Persze nem minden kullancs fertőzött, és a korai, helyes eltávolítás segíthet megelőzni a betegségek kialakulását. Ha olyan érzékeny helyen, például a szemgolyó közelében tapadt meg, ahol nem tudjuk biztonságosan eltávolítani, ne kísérletezzünk, hanem haladéktalanul forduljunk állatorvoshoz, aki szakszerűen, sérülés nélkül távolítja el az élősködőt.
Az eltávolítás után érdemes még 1-2 héten át figyelemmel kísérni az érintett részt. Ha a bőrterület kipirosodik, érzékennyé válik, vagy bármilyen fertőzésre utaló tünet jelentkezik, haladéktalanul vigyük el kutyánkat állatorvoshoz.