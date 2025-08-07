Elpárolog a kút vize, a közkútra járnak mosakodni ezen a somogyi településen

Az idei nyári aszályban apad a kút, és nincs víz Somogyacsa gerézdpusztai falurészében, mert egyszerűen kimaradtak a beruházásból. Tavalyelőtt a DRV Zrt. kezelésében felújították a környező települések vízszolgáltatását uniós támogatásból, miután Zicsen fúrtak egy új kutat. A Gerézdpusztán élők azonban kimaradtak a felújításból, mert nem kötötték be őket az új vízhálózatba, ugyan a település előtt áthalad a gerincvezeték, de a leágazást nem építettek ki a falurészbe. Senki sem érti, hogy miért nem kötötték be a 2x150 méteres szakaszt.

A kút kell a falusi idillhez

A fúrt kút vize egyszerűen elpárolog

Később egyeztettek a szolgáltatóval, hogy beköthető-e utólag Gerézdpuszta a rendszerbe, de a DRV elzárkózott ettől, mondván kevés a lélekszám. Bár már 2007-ben tervrajzok készültek a bekötéshez, de azóta sem történt semmi. Csak annyi, hogy a helyzet tarthatatlanná vált, mert a fúrt kutak vize elapad a nagy nyári aszályban. Ezért régóta két közkútról hordják a vizet a pusztán élők. A faluban vendégházak működnek, külföldiek is keresik a pusztát. Az ott élő családok legtöbbjének van saját kútja a telkén, többen szivattyúval, vízátemelővel dolgoznak, úgy viszik be az ivóvizet a fürdőszobába, a konyhába. Amíg a kút ki nem apad.

Hajmosás és mosakodás az utcán

– Legutóbb egy helybéli hölgy mosakodni és hajat mosni ment a főútra a csaphoz– mondta Szakály Ferencné önkormányzati képviselő. – Bajban vannak, mert egyre több háznál eltűnt a víz a kutakból, nincs csapadék, lassan kiapadnak. A legközelebbi vízvételi lehetőség pedig a főúton van, legalább 200 méterre.

Magyar Bettina Gerézpusztán el, két gyermeke van, és tiszta, frissen mosott ruhában akar megjelenni a munkahelyén, és természetesen a gyermekeit is így akarja járatni. Ehhez kézzel kell mosni. A pusztán sok a turisztikai célból épült porta, budapestiek, hollandok, osztrákok jönnek, és idősek is élnek állandó lakosként, akiknek kannával hordani a vizet megerőltető.

– Hatalmas a probléma, mert mindenütt a hidrofor szívná fel a kutakból a vizet, ami ellátja a háztartásokat, a mosógép, a bojler, a vécétartály erről működik, de ha kiszárad a kút, akkor nincs víz – panaszolta az édesanya. – A közkútról hordott víz nélkül se inni, se főzni, se fürdeni nem tudnak. Pedig ez a létminimumhoz tartozna.