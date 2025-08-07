augusztus 7., csütörtök

31 perce

Elpárolog a kút vize, a közkútra járnak mosakodni ezen a somogyi településen

A nyári aszályban katasztrofálissá vált a helyzet Somogyacsa gerézdpusztai részén. Apad az összes kút, nincs víz a faluban, mert kimaradtak a beruházásból.

Kovács Gábor László

Az idei nyári aszályban apad a kút, és nincs víz Somogyacsa gerézdpusztai falurészében, mert egyszerűen kimaradtak a beruházásból. Tavalyelőtt a DRV Zrt. kezelésében felújították a környező települések vízszolgáltatását uniós támogatásból, miután Zicsen fúrtak egy új kutat. A Gerézdpusztán élők azonban kimaradtak a felújításból, mert nem kötötték be őket az új vízhálózatba, ugyan a település előtt áthalad a gerincvezeték, de a leágazást nem építettek ki a falurészbe. Senki sem érti, hogy miért nem kötötték be a 2x150 méteres szakaszt. 

A kút kell a falusi idillhez
A kút kell a falusi idillhez

A fúrt kút vize egyszerűen elpárolog 

Később egyeztettek a szolgáltatóval, hogy beköthető-e utólag Gerézdpuszta a rendszerbe, de a DRV elzárkózott ettől, mondván kevés a lélekszám. Bár már 2007-ben tervrajzok készültek a bekötéshez, de azóta sem történt semmi. Csak annyi, hogy a helyzet tarthatatlanná vált, mert a fúrt kutak vize elapad a nagy nyári aszályban. Ezért régóta két közkútról hordják a vizet a pusztán élők. A faluban vendégházak működnek, külföldiek is keresik a pusztát. Az ott élő családok legtöbbjének van saját kútja a telkén, többen szivattyúval, vízátemelővel dolgoznak, úgy viszik be az ivóvizet a fürdőszobába, a konyhába. Amíg a kút ki nem apad.

 

Hajmosás és mosakodás az utcán

– Legutóbb egy helybéli hölgy mosakodni és hajat mosni ment a főútra a csaphoz– mondta Szakály Ferencné önkormányzati képviselő. – Bajban vannak, mert egyre több háznál eltűnt a víz a kutakból, nincs csapadék, lassan kiapadnak. A legközelebbi vízvételi lehetőség pedig a főúton van, legalább 200 méterre. 

Magyar Bettina Gerézpusztán el, két gyermeke van, és tiszta, frissen mosott ruhában akar megjelenni a munkahelyén, és természetesen a gyermekeit is így akarja járatni. Ehhez kézzel kell mosni. A pusztán sok a turisztikai célból épült porta, budapestiek, hollandok, osztrákok jönnek, és idősek is élnek állandó lakosként, akiknek kannával hordani a vizet megerőltető.   

– Hatalmas a probléma, mert mindenütt a hidrofor szívná fel a kutakból a vizet, ami ellátja a háztartásokat, a mosógép, a bojler, a vécétartály erről működik, de ha kiszárad a kút, akkor nincs víz – panaszolta az édesanya. – A közkútról hordott víz nélkül se inni, se főzni, se fürdeni nem tudnak. Pedig ez a létminimumhoz tartozna. 

Két házzal arrébb 150 ezer forintért jönnek a kúttisztítók, annyiért próbálnak meg vizet találni az apadó kút mélyén. Az édesanya hozzátette: jogosultak lennének otthonfelújítási támogatásra és CSOK-ra is, de ha a bevizsgáláson azt állapítják meg, hogy nincs ivóvíz minőségű vizük, elesnek attól, hogy a pályázatokon induljanak. 

A tervek régóta készülnek

  • Muraközi Imre, Somogyacsa polgármestere beszélt a tabi vízközmű vezetőjével, és megkeresték a szolgáltatót. Az önkormányzat szerette volna a gerincvezetéket lefektetni, erre azt a választ kapták, hogy állami beruházásban történik majd meg, de hogy mikor, azt nem tudják. Tudomásuk szerint egy külsős cégnek adták ki a tervezést, de hogy miként állnak a munkák, arról nincs információjuk. Megkérdeztük a DRV Zrt.-t, hogy áll a beruházás, a válaszukat közzétesszük. 

Az országgyűlési képviselő lobbizna a fejlesztés második üteméért 

  • Örömmel lobbizta ki a fejlesztéshez szükséges nagy összegű támogatást az érintett községeknek, hiszen fontos stratégiai kérdés a jó minőségű víz, felelte korábban kérdésünkre Witzmann Mihály, a térség önkormányzati képviselője, aki hozzátette: azonban az eredetileg beadott terveken a gerézdpusztai lecsatlakozás nem szerepelt. Ha az önkormányzatok és a DRV konzorciuma egy második ütemű fejlesztést előterjeszt, akkor ugyanúgy, ahogy az előző projektért, természetesen ismét lobbizik majd, hogy megvalósulhasson.      

 

 

 

