A kényszernyugdíjazás se vette el a kutató kedvét a munkától

Elhivatott tudós volt a Balaton-felvidéki (szentalfai) származású Sebestyén Gyula (1864-1946), aki régi dunántúli protestáns család tagjaként kiváló iskoláztatásban részesült, jól elsajátította a latin és német nyelvet, majd a Pázmány Péter Tudományegyetemen irodalmat, esztétikát, német és magyar nyelvészetet tanult. Ezután kezdte meg munkáját a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában. Kutatói pályája szépen ívelt felfelé: muzeológus lett, a Széchényi Könyvtárban osztályvezetőnek nevezték ki, s elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagságát, elnöke lett a Magyar Néprajzi Társaságnak.

Néprajzkutató-íróként Sebestyén Gyulának egészen 1919-ig igen aktívan teltek évei: népköltészeti gyűjtőmunkát végzett a Dunántúlon, foglalkoztatta az őstörténet, a hun-magyar mondavilág és a székelyek eredete, kutatta a rovásírás történetét, de a magyar népi kultúra számos elemét is górcső alá vette. 1908-ban vásárolta meg – 12 hold szőlőből és 30 hold erdőből álló – szepezdi birtokát, ahol a skóciai kastélyokat idéző stílusban építtette meg egyedi villáját. Tervei közt szerepelt egy balatoni, központi Múzeum és Könyvtár létrehozása Keszthelyen, valamint egy Balatoni Emlékmúzeum megalapítása Badacsonyban. Küldetésének tartotta a balatoni idegenforgalom fellendítését, neki köszönhető a Balatoni Társaság életre hívása, a Balatoni Kurír című lap elindítása és a Balatoni Évkönyv megjelentetése. 1943-ban pedig egy különös rovásírásos vöröshomokkő oszlopot – neve Pogánykő – állíttatott. A három méter magas tömbre az ősi hun-székely rovásírás betűit vésette. Szepezden hunyt el 1946 februárjában, sírja a köveskáli alsó református temetőben található.

Lényegében Sebestyén Gyula elveinek folytatója, kiteljesítője Darnay-Dornyay Béla (1887-1965) lett, aki a Balaton vidékén, Keszthelyen született, s bár többször – iskolái, munkái miatt – elszakadt szülőföldjétől, mégis a legtöbb kutatást, eredményt a Pannon Tenger vonatkozásában végezte. Geológusnak tanult, de a későbbiekben önmagát honismertetőként definiálta. Szeretett vidékére, szülővárosába, Keszthelyre 1940-ben térhetett vissza, ahol múzeumigazgatónak nevezték ki. Fő kutatási területének a geológia számított, de foglalkozott néprajzzal, barlangkutatással, hidrológiával, madártannal, régészettel is. Több száz írása, tanulmánya jelent meg, melyek közül kiemelkednek a Balaton vidékét bemutató útikalauzai: Balaton és környékének részletes kalauza és a Bakony kalauz. Könyveinek külön érdekessége volt, hogy általában a saját maga által készített ábrákkal illusztrálta azokat. Keszthelyi múzeumi tevékenysége során Múzeumi Értesítőt adott ki, Balatoni Múzeumi Füzeteket indított, részletes, feltáró kutatásokat végzett Keszthely és Hévíz történetéről. Igazgatósága idején került Sümegről Keszthelyre az a Darnay Kálmán-féle gyűjtemény, amely végül a második világháború idején megsemmisült. Dornyayt 1948-ban, a kommunizmus idején kényszernyugdíjazták, a munkát mégsem hagyta abba, geológiai ismereteit a Földtani Intézetben hasznosította tovább, majd 1954-ben szülővárosába költözött, végül Óbudán élt, 1965-ben bekövetkezett halála után a keszthelyi Szent Miklós temetőben lelte meg örök nyugalmát.