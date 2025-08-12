1 órája
A kényszernyugdíjazás se vette el a kutató kedvét a munkától
A Balaton vidékén számos tudós, kutató tevékenykedett, akiknek személyes életpályája is fordulatokban gazdag. A kutatókat összeköti a Pannon Tenger feltétel nélküli szeretete.
Elhivatott tudós volt a Balaton-felvidéki (szentalfai) származású Sebestyén Gyula (1864-1946), aki régi dunántúli protestáns család tagjaként kiváló iskoláztatásban részesült, jól elsajátította a latin és német nyelvet, majd a Pázmány Péter Tudományegyetemen irodalmat, esztétikát, német és magyar nyelvészetet tanult. Ezután kezdte meg munkáját a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában. Kutatói pályája szépen ívelt felfelé: muzeológus lett, a Széchényi Könyvtárban osztályvezetőnek nevezték ki, s elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagságát, elnöke lett a Magyar Néprajzi Társaságnak.
Néprajzkutató-íróként Sebestyén Gyulának egészen 1919-ig igen aktívan teltek évei: népköltészeti gyűjtőmunkát végzett a Dunántúlon, foglalkoztatta az őstörténet, a hun-magyar mondavilág és a székelyek eredete, kutatta a rovásírás történetét, de a magyar népi kultúra számos elemét is górcső alá vette. 1908-ban vásárolta meg – 12 hold szőlőből és 30 hold erdőből álló – szepezdi birtokát, ahol a skóciai kastélyokat idéző stílusban építtette meg egyedi villáját. Tervei közt szerepelt egy balatoni, központi Múzeum és Könyvtár létrehozása Keszthelyen, valamint egy Balatoni Emlékmúzeum megalapítása Badacsonyban. Küldetésének tartotta a balatoni idegenforgalom fellendítését, neki köszönhető a Balatoni Társaság életre hívása, a Balatoni Kurír című lap elindítása és a Balatoni Évkönyv megjelentetése. 1943-ban pedig egy különös rovásírásos vöröshomokkő oszlopot – neve Pogánykő – állíttatott. A három méter magas tömbre az ősi hun-székely rovásírás betűit vésette. Szepezden hunyt el 1946 februárjában, sírja a köveskáli alsó református temetőben található.
Lényegében Sebestyén Gyula elveinek folytatója, kiteljesítője Darnay-Dornyay Béla (1887-1965) lett, aki a Balaton vidékén, Keszthelyen született, s bár többször – iskolái, munkái miatt – elszakadt szülőföldjétől, mégis a legtöbb kutatást, eredményt a Pannon Tenger vonatkozásában végezte. Geológusnak tanult, de a későbbiekben önmagát honismertetőként definiálta. Szeretett vidékére, szülővárosába, Keszthelyre 1940-ben térhetett vissza, ahol múzeumigazgatónak nevezték ki. Fő kutatási területének a geológia számított, de foglalkozott néprajzzal, barlangkutatással, hidrológiával, madártannal, régészettel is. Több száz írása, tanulmánya jelent meg, melyek közül kiemelkednek a Balaton vidékét bemutató útikalauzai: Balaton és környékének részletes kalauza és a Bakony kalauz. Könyveinek külön érdekessége volt, hogy általában a saját maga által készített ábrákkal illusztrálta azokat. Keszthelyi múzeumi tevékenysége során Múzeumi Értesítőt adott ki, Balatoni Múzeumi Füzeteket indított, részletes, feltáró kutatásokat végzett Keszthely és Hévíz történetéről. Igazgatósága idején került Sümegről Keszthelyre az a Darnay Kálmán-féle gyűjtemény, amely végül a második világháború idején megsemmisült. Dornyayt 1948-ban, a kommunizmus idején kényszernyugdíjazták, a munkát mégsem hagyta abba, geológiai ismereteit a Földtani Intézetben hasznosította tovább, majd 1954-ben szülővárosába költözött, végül Óbudán élt, 1965-ben bekövetkezett halála után a keszthelyi Szent Miklós temetőben lelte meg örök nyugalmát.
Kitörölhetetlen név a Balaton kultúrtörténeti hagyományaival foglalkozó kutatók sorából
Margittay Rikárd (1890-1944) neve szintén kitörölhetetlen a Balaton múltjával, kultúrtörténeti hagyományaival foglalkozó kutatók sorából. Margittay Balatonzamárdiban vásárolt magának villát az 1920-as évek végén, s cikkeivel, megnyilvánulásaival hamarosan a tó melléki kulturális élet egyik központi szereplőjévé vált, 1936 és 1943 között a Balatoni Kurír rendszeres szerzője lett. Számtalan műemléket, az épített örökség értékes darabjait fedezte fel és mentette meg. Művei közül a Balaton. Tájak – Emberek (1943) című könyve még napjaikban is kikapcsolódást nyújtó olvasmány lehet. A kötetből megismerhetjük a balatoni települések mindegyikét, a nevezetességeket és kevésbé számon tartott műemlékek, mint a rádpusztai, dörgicsei, salföldi templomromok történetét, de kitér a Balatonvidék kincslegendáira is.
- Az általános balatoni összefoglaló kötete mellett megírta az általa nagyon kedvelt Zamárdi történetét, de Endréd históriáját is, a mai napig szintén érdekes olvasmány lehet a Balaton vár és templom romjai (1936) című műve. Balatonhoz kapcsolódó tudományos, népszerűsítő tevékenysége igen sokrétű. Ebben az időszakban már rendszeresen szerepelt a Magyar Rádió adásaiban balatoni témájú összeállításaival. A korszakban kedveltté vált túramozgalom résztvevőjeként bejárta a vidéket, a Balaton körüli nevezetességekről a Turisták Lapjában írt cikkeket. Margittay tevékeny életében igen jó kapcsolatot ápolt a környék neves tudósaival, kutatóival: Darnay Béla és Sebestyén Gyula is barátjának tekintette. Így kapcsolódtak össze a korszak nagyjai, akik tudásukkal, elkötelezett feltáró munkájukkal gyarapították a Balaton kulturális hagyományrendszerét.