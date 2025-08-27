augusztus 27., szerda

Dog on Board

2 órája

Négylábú bébihelyettesítők foglalták el mára a babakocsikat

A kutya az ember legjobb barátja. Legalábbis hosszú ideig ez így volt, mostanra azonban már alighanem valamiféle gyermekhelyettesítő, több kutya utazik a magyar babakocsikban, mint kisbaba.

Dombi Regina

Egy újabb tudományos kutatást látott napvilágot, mely szerint egyre több esetben tölti be a kutya a gyermek szerepét egy családban. Kubinyi Enikő, az ELTE TTK Biológiai Intézet Etológiai Tanszékének tanszékvezetője arra is kitért kutatása során, hogy miért egyre népszerűbbek a kicsi, betegségre hajlamos kutyafajták a jól megszokott fajták, a német juhász vagy doberman helyett. 

kutya
Egyre többen családnál van kutya a baba helyett
Fotó: Németh Levente

A friss kutatás eredményei azt mutatják: a kutya sok esetben tölti be egy közös gyermek, egy barát, vagyis társ szerepét az emberek életében, mint korábban. Hogy ennek mi lehet az oka? A szakember válaszol.

A kutya lassan átveszi a bébi szerepét

Kubinyi Enikő kutatási eredményei azt mutatták, hogy ma a Magyarországon élő felnőttek 90 %-ának semmilyen kapcsolata nincs hat év alatti gyermekekkel. Ez azért nagyon érdekes, mert hosszú évekkel ezelőtt, amikor még generációk éltek együtt, a családban mindenki valamilyen módon kapcsolódott egy gyermekhez, hiszen egy környezetben élt vele. A kutatás vezetője szerint az emberi fajban alapvetően van meg a gondoskodás, a valakinek a gondozása iránti vágy, így nem csoda, ha valakit vagy valamit választunk a gondozás ”tárgyának”. 

  • A régi népszerű fajták szerepét mára átvették a ”táska kutyák”, vagy a kisgyermek formájú kutyák. A most divatos, rövid orrú, kistestű kutyák, akik a fejformájuk és termetük miatt különösen hasonlítanak a kisgyerekekre, egyre népszerűbbek, viszont mivel sok egészségügyi problémától szenvednek, nem feltétlenül jár előnyökkel tartásuk.
A kistestű, gyerekszerű kutya egyre népszerűbb a gazdák körében
Forrás: kutyakajas.hu
  • A régi kedvenc fajok már inkább csak falun fordulnak elő. A doberman, a német juhász, a rottweiler vagy a vizsla, akik eredetileg munkakutyák és rendkívül jól nevelt állatok voltak, mára jobbára háttérbe szorultak. Ennek hátterében sokszor az áll, hogy szigorúak a kutyatartás szabályai: elengedni őket például szinte csak kutyafuttatóban lehet. Így akik városban, panelban élnek, már nagyjából alapjaiban vannak elzárva a nagyobb testű állatok tartásától – mondjuk többen nem is tartják helyesnek az ilyen állatok lakásban való tartását. 

Miért tart több ember kutyát egy picinyke emberi lény helyett?

Mostanában gyakori, hogy a fiataloknak kutyája van, de gyermeke nincsen. Mielőtt azt gondolná valaki, hogy azért nincs gyermeke, mert kutyája van, ezt tessék gyors elfelejteni, az igazság valahol máshol leledzik. – Nekünk azért nincs még gyermekünk, mert nagyon bizonytalannak látjuk a jövőt – mondta a csokonyavisontai Somogyi Alexandra. – Fiatal pár vagyunk, nemrég házasodtunk, próbálgatjuk a szárnyainkat, egyelőre nem igazán látjuk hol leszünk 10 év múlva. Viszont a párom úgy gondolta, egy kutyust mindenképp örökbe fogadhatnánk, lehetne a mi első bébink, mielőtt tényleg babánk lenne. Maxit szeretjük, és könnyű vele, bár iskolába járattuk ahhoz, hogy ma ilyen engedelmes kutyus legyen

Egyes családoknál a kép így teljes: kutya és gyerekek. A képen egy barcsi család az ő Topi kutyájukkal
Fotó: Holczinger Tímea

– Én soha nem is szerettem volna gyermeket, de egy kutyát annál inkább. Félre értés ne essék, szeretem a gyerekeket, van egy unokaöcsém és egy unokahúgom is. De én sosem vágytam gyermekre. Viszont kutyám mindig volt. Nagypapámnál a családi házban több is, és amint lesz egy házam, az első dolgom lesz, elhozni egy kutyust a menhelyből – mondta el a barcsi Koral Tamás. 

 

 

