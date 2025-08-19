1 órája
Gazdi az ilyen? Ha kint akarod tartani, hiába kéred, nem adják örökbe a menhelyi kutyát Kaposváron
Olvasónk kereste meg szerkesztőségünket miután hiába próbálkozott kutya örökbe fogadásával Kaposváron. A Kutyatárnál azért utasították el kérelmét, mert az udvaron tartották volna. Természetesen szabadon. Vész, petárdázás esetén kiegészítő épületet, műhelyt tudtak volna biztosítani a kiszemelt négylábú számára. A nagy termetű, nagy szőrű kutyust nem szerették volna beengedni a lakásba is. A kaposvári állatvédők be is húzták a féket. De vajon igazuk lehet? Aki az udvaron tartja az ebet, már nem is lehet jó gazdi? Ki döntheti ezt el?
Fontos megemlíteni, hogy az örökbefogadással kapcsolatban megoszlanak a vélemények, különösen ami a kinti és benti tartását illeti. Egyes állatvédő szervezetek és menhelyek ragaszkodnak hozzá, hogy csak bizonyos körülmények között, például kizárólag benti tartásra legyen örökbe adva, mert úgy vélik, ez biztosítja leginkább a kedvencek igényeit, valamint a szoros gazda-kutya kapcsolat kialakulását. Ez a kérdés sokszor meghatározó lehet abban is, hogy valaki megkapja-e az örökbe fogadni kívánt kutyát, hiszen egyes szervezetek az állat jóléte érdekében előírhatják a tartás módját, és elutasíthatják ennek az igényét, ha az nem felel meg ezeknek az elvárásoknak.
Nem kapott kutyát, mert nem engedné be a lakásba
Az állatvédelemben gyakori és már-már elfogadott tény, hogy az egyesületek, menhelyeket üzemeltető egyesületek bizonyos feltételek mellett adnak csak örökbe kutyát. A jó szándékú gazdiknak nem egy esetben bonyolult procedúrán, kérdőív-kitöltésen kell átesni, van, amikor személyiségi jogok határán táncoló kérdéseket megválaszolva. Mindezek után az állatvédők mondhatnak nemet. Kaposvári olvasónkkal is ez történt, aki nem érti, hogyan lehet előre kimondani valakiről, akit nem is ismernek: nem lehet jó gazdi. Panaszosunk leírta, hogy a Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület a kérdőív kitöltése és válaszadások beküldése után azért utasította el a befogadási kérelmet, mert a lakásba-házukba nem engedték volna be a nagy testű, nagy bundájú kutyust. Gyakorlatilag kizárták az el sem indult eljárásból. Úgy érzi, bélyeget kapott, pedig volt már kutyája, akit tisztelve, becsülettel nevelt kölyök korától egészen a haláláig. A család azért akart menhelyi kutyust, mert úgy érezték, jót tehetnek egy árva, hónapok óta a menhelyen senyvedő ebbel. Panaszos olvasónknak az is rosszul esett, hogy gyakorlatilag a személyes találkozásra sem volt esélye, sem a kutyával, sem pedig az egyesülettel.
Információink szerint a kaposvári család példája nem egyedi, a kaposvári egyesületnél többször tapasztalták már, hogy ilyen, vagy hasonló ok miatt elhárítják az örökbefogadás lehetőségét, és hagyják inkább a kennelben maguknál, a menhelyen a kutyákat, semmint házhoz kerüljenek. Ugyanakkor tény, hogy a Kutyatárnál, a saját honlapjuk szerint több száz, 2025. augusztus 18-án egészen pontosan 246 kutya várt gazdira.
Vegetálna a kutya az udvaron...
– Sajnos mindennapos jelenség, hogy az udvaron tartott kutyákhoz mérgezett ételt vagy üvegszilánkokkal teli tárgyakat dobnak be. Ez komoly veszélyt jelent az állatok testi épségére. Bár korábban az udvari tartás megszokott volt, napjainkban a kutya már társállat, akinek nemcsak fizikai, hanem mentális szükségletei is vannak: szüksége van a gazdái közelségére, és nem szabad egyedül „vegetálnia” az udvaron, ahol könnyen kiszolgáltatottá válik.
– Ha vihar van, arra nem képesek, hogy vigyázzanak rájuk és ne szökjenek el. Mint állatvédő, nekem ez az elvárásom – mondta el Boncz Edit, a Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület elnöke.
– A kinti kutyák gazdái gyakran nem tudják megfogni őket, így még az orvosi ellátás biztosítása is nehézkes számukra, nincs rendszeres sétáltatás, és nem foglalkoznak velük kellő figyelemmel, a pórázt sem ismerik. Ezzel szemben, ha valaki beengedi őket, ezek a problémák jellemzően nem merülnek fel.
– A bent tartottak esetében egyszerűbb nyomon követni, hogy megfelelően esznek és isznak-e, valamint időben felismerhető, ha valamilyen probléma adódik.
Az országban sok gyepmesteri telep működik, ahol helyhiány miatt elaltatják a gazdátlan kutyákat – nálunk ilyen nincs. Fontos, hogy megőrizzük a lehetőségét annak, hogy szerető családban, bent élhessenek – tette hozzá a Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület elnöke.
Kutya befogadó tippek:
Nem „kész” kutyát kapunk – hanem új családtagot
Az egyik legfontosabb dolog, amit tudomásul kell venni, hogy „kész kutyát” nem kapunk: nincs olyan állat, aki már az első perctől tökéletesen megfelel minden elvárásnak. Egy négylábú társ beillesztése az otthonunkba időt, türelmet és energiát igényel. Az örökbeadók szerint, a „megváltozott körülmények”, amelyre legtöbbször hivatkozva a kutya visszakerül, körülbelül 70 százaléka előre látható, tervezhető.
Ezért fontos, hogy gondoljuk át, hogyan felel majd meg ez a felelősség a saját élethelyzetünkhöz. Számolnunk kell a kutyatartás időigényességével, költségeivel, és azzal, hogy képesek vagyunk-e beilleszteni az új családtagot a mindennapjainkba.
Milyen kutyát válasszunk?
Nem könnyű döntés, különösen, ha kölyökkutyát szeretnénk. Ilyenkor nem mindig tudjuk, mekkora lesz, milyen személyisége alakul ki, vagy alkalmas lesz-e házőrzőnek. Néhányan speciális gondozást igényelhetnek, például krónikus betegségek esetén (cukorbetegség, mozgásszervi problémák), amelyek napi gyógyszeres kezelést és rendszeres állatorvosi kontrollt igényelnek.
Találkozás és ismerkedés – az első lépés
A személyes találkozó elengedhetetlen: figyeljük meg, hogy mennyire figyel ránk a kutya, hogyan reagál idegen környezetben, képes-e pórázon közlekedni, hogyan viselkedik másokkal. Az ismerkedős séta során sok mindent megtudhatunk róla, de egy-egy viselkedés csak nyugodt körülmények között, néhány nap elteltével válik teljesen nyilvánvalóvá.
Gyakorlópálya: ideiglenes gazdiság
Ha még nem vagyunk biztosak abban, hogy készen állunk-e az örökbefogadásra, érdemes ideiglenes gazdinak jelentkezni egy menhelynél. Ez egy remek lehetőség arra, hogy megismerjük, milyen életmódváltással jár az állattartás, és hogy a választottunk valóban illik-e hozzánk.
A jogi keretek
A Polgári Törvénykönyv egyértelműen szabályozza az állatok örökbeadását. Az örökbefogadó tudomásul veszi, hogy azt, hogy semmilyen jogcímen nem adhatja tovább, nem használhatja szaporítási célra, és általában egy éven belül ivartalaníttatni kell. Erről az ivartalanítást végző állatorvos igazolást állít ki, amit az örökbeadó szervezetnek be kell mutatni.
- Fontos, hogy ne csak álmodozzunk a tökéletes négylábú társról, hanem tudatosan készüljünk fel a vele járó feladatokra és kötelességekre. Az örökbeadó szervezetekkel való együttműködés, a körülmények alapos megismerése és a megfelelő kedvenc kiválasztása hozzájárul ahhoz, hogy a folyamat mindkét fél számára boldog és harmonikus élmény legyen.
A ma hatályos jogszabályok szerint a kóbor, be nem fogadott állatokról az önkormányzatok gondoskodnak gyepmesteri szolgáltatások igénybe vételével. A gyepmesteri telepeken igyekeznek menhelyekhez, eredeti gazdikhoz visszajuttatni a sok esetben elcsatangolt állatokat, ám megőrzésükre, tartásukra korlátozottan képesek. Gyakorlatilag befogadóképességüktől függően 45 nap után el is altattathatják a gazdátlan kutyákat.