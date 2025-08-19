Gazdi az ilyen? Ha kint akarod tartani, hiába kéred, nem adják örökbe a menhelyi kutyát Kaposváron

Fontos megemlíteni, hogy az örökbefogadással kapcsolatban megoszlanak a vélemények, különösen ami a kinti és benti tartását illeti. Egyes állatvédő szervezetek és menhelyek ragaszkodnak hozzá, hogy csak bizonyos körülmények között, például kizárólag benti tartásra legyen örökbe adva, mert úgy vélik, ez biztosítja leginkább a kedvencek igényeit, valamint a szoros gazda-kutya kapcsolat kialakulását. Ez a kérdés sokszor meghatározó lehet abban is, hogy valaki megkapja-e az örökbe fogadni kívánt kutyát, hiszen egyes szervezetek az állat jóléte érdekében előírhatják a tartás módját, és elutasíthatják ennek az igényét, ha az nem felel meg ezeknek az elvárásoknak.

Kutya és család: Hogyan biztosítsuk kedvencünk jólétét? Fotó: Lang Róbert

Nem kapott kutyát, mert nem engedné be a lakásba

Az állatvédelemben gyakori és már-már elfogadott tény, hogy az egyesületek, menhelyeket üzemeltető egyesületek bizonyos feltételek mellett adnak csak örökbe kutyát. A jó szándékú gazdiknak nem egy esetben bonyolult procedúrán, kérdőív-kitöltésen kell átesni, van, amikor személyiségi jogok határán táncoló kérdéseket megválaszolva. Mindezek után az állatvédők mondhatnak nemet. Kaposvári olvasónkkal is ez történt, aki nem érti, hogyan lehet előre kimondani valakiről, akit nem is ismernek: nem lehet jó gazdi. Panaszosunk leírta, hogy a Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület a kérdőív kitöltése és válaszadások beküldése után azért utasította el a befogadási kérelmet, mert a lakásba-házukba nem engedték volna be a nagy testű, nagy bundájú kutyust. Gyakorlatilag kizárták az el sem indult eljárásból. Úgy érzi, bélyeget kapott, pedig volt már kutyája, akit tisztelve, becsülettel nevelt kölyök korától egészen a haláláig. A család azért akart menhelyi kutyust, mert úgy érezték, jót tehetnek egy árva, hónapok óta a menhelyen senyvedő ebbel. Panaszos olvasónknak az is rosszul esett, hogy gyakorlatilag a személyes találkozásra sem volt esélye, sem a kutyával, sem pedig az egyesülettel.

Információink szerint a kaposvári család példája nem egyedi, a kaposvári egyesületnél többször tapasztalták már, hogy ilyen, vagy hasonló ok miatt elhárítják az örökbefogadás lehetőségét, és hagyják inkább a kennelben maguknál, a menhelyen a kutyákat, semmint házhoz kerüljenek. Ugyanakkor tény, hogy a Kutyatárnál, a saját honlapjuk szerint több száz, 2025. augusztus 18-án egészen pontosan 246 kutya várt gazdira.