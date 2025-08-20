Tudod, mit ünnepelünk augusztus 20-án? Ez a kvíz nem lesz könnyű

Az államalapítás története egyszerre politika- és egyháztörténet. A belső hatalmi harcok (Koppány leverése), a pápai elismerés, az egyházmegyék kiépítése, a törvényhozás és az európai keresztény államrend átvétele mind ugyanabba az irányba mutattak: a törzsszövetségből központi, dinasztikus királyság lett. Nem véletlen, hogy a nemzeti emlékezet az augusztus 20-i ünnepre, a Szent Jobb-körmenetre és a koronához kötődő szimbólumokra koncentrál. A kvíz tájékozott olvasóknak is tartogat finom részleteket: a koronázási dátum kettősségétől kezdve Asztrik szerepéig.