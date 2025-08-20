augusztus 20., szerda

István névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kvíz

1 órája

Tudod, mit ünnepelünk augusztus 20-án? Ez a kvíz nem lesz könnyű

Címkék#korona#ünnep#Szent István#Koppány

Augusztus 20.-a a magyar államiság legősibb ünnepe: Szent István király koronázásához és az ország keresztény alapjainak megteremtéséhez kötjük. Kvízünk precízen ellenőrzött kérdéssel segít felfrissíteni a tudást, és új érdekességeket is felvillant.

Klein Péter Nándor

Az államalapítás története egyszerre politika- és egyháztörténet. A belső hatalmi harcok (Koppány leverése), a pápai elismerés, az egyházmegyék kiépítése, a törvényhozás és az európai keresztény államrend átvétele mind ugyanabba az irányba mutattak: a törzsszövetségből központi, dinasztikus királyság lett. Nem véletlen, hogy a nemzeti emlékezet az augusztus 20-i ünnepre, a Szent Jobb-körmenetre és a koronához kötődő szimbólumokra koncentrál. A kvíz tájékozott olvasóknak is tartogat finom részleteket: a koronázási dátum kettősségétől kezdve Asztrik szerepéig.

1.
Mikor ünnepeljük az államalapítást és Szent Istvánt Magyarországon?
2.
Melyik pápa küldte (a hagyomány szerint) a koronát Istvánnak?
3.
Ki hozta Magyarországra a koronát a hagyomány szerint?
4.
Ki volt Szent István apja?
5.
Ki volt Szent István felesége?
6.
Hol temették el Szent Istvánt?
7.
Melyik nagy ellenfelét győzte le István hatalma megszilárdításáért?
8.
Mikor avatták szentté Istvánt?
9.
Az Alaptörvény melyik cikke sorolja fel Magyarország nemzeti ünnepeit (köztük augusztus 20-át)?
10.
Melyik híres ereklye kapcsolódik Szent Istvánhoz, amelyet ma is minden augusztus 20-án körmenetben visznek Budapesten?
11.
Mikor lett augusztus 20. hivatalosan állami ünnep Magyarországon?

 

