1 órája
Tudod, mit ünnepelünk augusztus 20-án? Ez a kvíz nem lesz könnyű
Augusztus 20.-a a magyar államiság legősibb ünnepe: Szent István király koronázásához és az ország keresztény alapjainak megteremtéséhez kötjük. Kvízünk precízen ellenőrzött kérdéssel segít felfrissíteni a tudást, és új érdekességeket is felvillant.
Az államalapítás története egyszerre politika- és egyháztörténet. A belső hatalmi harcok (Koppány leverése), a pápai elismerés, az egyházmegyék kiépítése, a törvényhozás és az európai keresztény államrend átvétele mind ugyanabba az irányba mutattak: a törzsszövetségből központi, dinasztikus királyság lett. Nem véletlen, hogy a nemzeti emlékezet az augusztus 20-i ünnepre, a Szent Jobb-körmenetre és a koronához kötődő szimbólumokra koncentrál. A kvíz tájékozott olvasóknak is tartogat finom részleteket: a koronázási dátum kettősségétől kezdve Asztrik szerepéig.