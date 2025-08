Stabil alapok – mi jót hozhat a 3%-os lakáshitel a lakáspiacon?

A program kombinálható más lakástámogatásokkal (CSOK Plusz, Babaváró, Falusi CSOK), így egy fiatal pár akár többféle kedvezménnyel is élhet az első lakáshoz jutás során.

Piaci és társadalmi hatások

A szakértők szerint a program hatása nem csupán a hitelpiacon érződik majd. A bérlakás-piac is átalakulhat, hiszen több olyan fiatal, aki eddig albérletben élt, most beléphet a saját tulajdonú lakáspiaci szegmensbe. Mivel a havi törlesztés sok városban már most is alacsonyabb lehet, mint az albérleti díj, várható, hogy nőni fog az otthonteremtési kedv.

A fix kamatú konstrukciók kiszámíthatóságot nyújtanak, ez pedig bizalmat épít – mind az egyének, mind a piac szintjén. Bár a részletes banki kondíciók és eljárási szabályok még formálódnak, az már most látható: a Fix 3% Lakáshitel Program hosszú távon is új alapokat teremthet a lakásfinanszírozásban Magyarországon.