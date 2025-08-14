Menet közben kapott lángra az elektromos roller, egymás után gyulladnak ki

Vannak, akik nem szeretik az e-rollereket és vannak, akik nap mint nap ilyennel közlekednek: tartozz bármelyik csoportba, az elektromobilitás mára a te, és ezáltal a tűzoltók életének is részévé vált – a lángoló rollerek figyelmeztetnek a veszélyre.

Lángoló rollerek: veszélyben a száguldozók

Negyven százalékuk töltés közben kapott lángra

– 2022-ben 11, 2023-ban 15, 2024-ben már 21, elektromos rollert érintő tűzeset volt – tájékoztatott közösségi oldalán az OKF. – Az idén csak augusztus elejéig 21 elektromos rollerrel kapcsolatos tűz volt Magyarországon. A járművek fele álló helyzetben, 40 százalékuk töltés közben, 9 százalékuk pedig menet közben kapott lángra.

Füstszag, hőkamera, töltés közben, sérült akkumulátor – tűzoltói segítség

– 2024-ben menet közben gyulladt ki egy elektromos roller Nagyatádon, a Széchenyi téren – közölte érdeklődésünkre Mihályka Szabina, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (SVKI) szóvivője. – A város hivatásos tűzoltóinak kiérkezésekor már csak füstölt a jármű. Az egység megbontotta az eszköz burkolatát, valamint hőkamerával is átvizsgálta azt, ám további izzó gócokat nem talált. Két elektromos roller töltés közben gyulladt ki Siófokon, amelyek oltásához a város tűzoltóinak segítségét kérték.

Idén május 24-én éjjel füstszagra ébredt egy balatonszárszói lakos, majd a füst forrásának keresésére indult. Kiderült: a lakóház mélygarázsából ered a szag. A férfi azonnal leáramtalanította a helyiséget. A garázsban egy elektromos gépkocsit és egyéb elektromos gépeket tároltak, ezek töltés alatt voltak. A siófoki hivatásos tűzoltók átvizsgálták a garázst és megállapították, hogy az egyik elektromos roller és annak töltő kábele égett. A járművet kivitték a tárolóból, kiemelték belőle a sérült akkumulátort, majd visszahűtötték. A tűz nem terjedt tovább a garázs többi részére, a járművekre és a berendezési tárgyakra sem.

A katasztrófavédelem arra is felhívta a figyelmet: a szokásos tisztításon és a használati útmutatóban javasolt karbantartáson kívül házilag ne módosítunk semmit a töltőn és a járművön! Ne töltsük hosszabbítóval, egyszerre csak egy e-rollert töltsünk!

– Ne hagyjuk éjszakára töltőn a rollert – közölték. – Sérült, leesett, koccanásos roller esetén tartsunk „karantént” három-négy napig, mert a lángok még később is felcsaphatnak! Ne hagyjuk hosszabb ideig (például téli tárolás) használaton kívül teljesen feltöltött akkumulátorral!

Ha baj van: húzzuk ki a töltőt! Vigyük a rollert a szervizbe!

Sok vízzel próbáljuk eloltani! Az akkumulátor magas hőmérsékleten ég, közben mérgező gázok keletkeznek. Ha úgy látjuk, hogy nagyobb kockázat nélkül el tudjuk oltani, öntsünk rá sok vizet, ha sikerült, tegyük egy lavór, vag y hordó vízbe. Ha ezt elmulasztjuk, vissza fog gyulladni.

Hívjuk a 112-t!

Fordítsunk gondot a szakszerű karbantartásra!

Nagy Zoltán, a kaposvári Dr. Roller Szerviz tulajdonosa érdeklődésünkre csütörtökön azt mondta: a vevők megbízható forrásból vásároljanak elektromos rollereket, melyek árában, minőségében éppúgy nagy a szórás, mint az alkatrész-ellátásban. A szakember jelenleg is több e-rollert javít, amit részben elektromos és fék problémák miatt vittek hozzá.