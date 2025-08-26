Roma in danza
2 órája
Látrányiak és buzsákiak mutatták be hagyományaikat Rómában
A Látrányi Csirkefogók Néptánccsoport és a Buzsáki Boszorkányos Néptáncegyesület lépett fel a Roma in danza nemzetközi táncfesztiválon a hétvégén. A Colosseumtól induló felvonuláson és az esti színpadi programban somogyi táncokat adtak elő, büszkén képviselve Magyarországot és megyéjüket. A négy napos fesztiválra több országból érkeztek hagyományőrző csoportok az olasz fővárosba.
