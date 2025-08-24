Itthon is elkapható a rejtélyes láz, egyetlen szúnyogcsípéssel

Nem járt külföldön a nyugat-nílusi lázzal megfertőződött magyar nő, derítette ki a hatóság. Ez az első nyugat-nílusi lázas eset Magyarországon 2025-ben.

A kemma.hu számolt be az NNGYK aktuális adatai alapján a hírről. Mint írják, az idén a Pest vármegyei nő az első eset, hogy magyarországi fertőzés történt, de tavaly is volt arra példa, hogy a veszélyes nyugat-nílusi lázat itthon kapta el valaki.

A nyugat-nílusi lázat szúnyog terjeszti

A nyugat-nílusi láz elkapásához már nem kell utazni

Az idegrendszeri fertőzések között összesen három encephalitis infectiosa (agyvelőgyulladás) esetet jelentett a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) július 28. - augusztus 3. közötti heti járványügyi helyzetet mutató összefoglalója.

A nyugat-nílusi láz szúnyogokon keresztül fertőző betegség, melyet vándormadarak is terjeszthetnek. Az elsőként Ugandában leírt betegség az 50-es évek óta okoz komoly járványokat, főként a mediterráneumban, Afrikában, Ázsiában, Óceániában, de az elmúlt hetekben Róma környékén is komoly aggályokat okozott.

Cseppfertőzéssel, emberről emberre nem terjed.

Főként az idősebbek vagy az alapbetegséggel rendelkezők vannak veszélyben, esetükben súlyos, akár halálos kimenetelű is lehet a fertőzés, az esetek egy százalékában súlyos idegrendszeri megbetegedés is kialakulhat.

Somogyban is odafigyelnek a háziorvosok

A ritka, egzotikus betegségek megjelenésére nincs különösebb protokoll, de a somogyi háziorvosok figyelik a híreket, és arra is ügyelnek, hogy a páciensek közül ki járt távoli országokban, és az illetőnek van-e valami panasza. Ha járványveszély van, arról a népegészségügyi szerv körlevélben szokta figyelmeztetni az orvosokat, felelte érdeklődésünkre korábban Dús István, kiskorpádi háziorvos. Somogyi maláriás esetről nem tudni jelenleg.