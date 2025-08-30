1 órája
Tuti, hogy ilyen lecsót még nem ettél, hacsak nem jártál ma a Kaposvári Nagypiacon
Különleges ételek is készültek a főzőversenyen. Harcsás és libamájas, no meg hagyományos lecsóval várták a piacra járókat szombaton Kaposváron.
Nagyon egyszerű a lecsó titka, árulták el a főzőmesterek a piacon.
Lecsókavalkád összefogással
– Egy kis szalonna, mert mi azt is teszünk bele, hagyma, paprika, paradicsom, só és kész! – sorolta Horváth Tamás, becenevén Hores, aki az egyik csapatnál forgatta a fakanalt. – Nem kell sok variáció, lényeg az egyszerűség, mégis népszerű étel. Azért jó, mert gyorsan elkészíthető és vegetáriánusok is fogyaszthatják, bár jómagam nem tartozom közéjük.
A csapat alapanyagként 15 kiló paprikát, 4 kiló hagymát és 3 kiló paradicsomot vonultatott fel, és mind a kondérban végezte. A lényeg, hogy egyforma köténye legyen a tagoknak, mert a részletekre is ügyeltek. Összesen 40 adag ételt főztek, aztán szétosztották.
Két bogrács mellé kellett a harmadik
Kovács-Kozári Barbara a barátnőjét, és annak a vőlegényét is elhozta, hogy erősítsék a csapatát. A piac dolgozói is besegítettek a főzésbe. Hagyományos lecsót dobtak össze virslivel. Két bográccsal kezdték, de egy harmadikat is be kellett állítani.
– Reméljük, hogy mindenkinek ízlik, mert örömmel főztük! –mondta Barbara. – A zsűrizés után mi is szétosztjuk a látogatók között.
Hat csapat indult a főzőversenyen, különféle receptekkel álltak elő. Volt libamájas és harcsás, de a roma folklórból ismert punyás lecsó is.
A lecsófőző verseny hagyományos rendezvény volt korábban a Nagypiacon, a múltja miatt próbálják feleleveníteni, ebben a szezonban már második alkalommal rendezték meg.
– Ennél jobb közönségcsalogató nem kell, mert a lecsó a piac alapanyagaiból készül – mondta Kovács Sándor, a Kaposvári Nagypiac ügyvezetője. – Minden rendezvénnyel az a célunk, hogy a piac a köztudatban maradjon. A vásárlóink elégedettsége a cél, és ennek érdekében vezettük be a péntek délutáni nyitvatartást is. Több megkeresés érkezett, hogy sokan nem tudják látogatni a piacot a munkaidejükben, ezért most megpróbáljuk péntekenként a hosszabbított nyitvatartást, és bízunk abban, hogy megfelelő érdeklődés lesz.
Lecsófőzőverseny a kaposvári piaconFotók: Lang Róbert