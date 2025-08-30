augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Tuti, hogy ilyen lecsót még nem ettél, hacsak nem jártál ma a Kaposvári Nagypiacon

Címkék#Kovács Sándor#rendezvény#Kovács-Kozári Barbara#Nagypiacon Lecsókavalkád#paprika#paradicsom#szalonna#Kaposvári Nagypiac#bogrács

Különleges ételek is készültek a főzőversenyen. Harcsás és libamájas, no meg hagyományos lecsóval várták a piacra járókat szombaton Kaposváron.

Kovács Gábor László

Nagyon egyszerű a lecsó titka, árulták el a főzőmesterek a piacon. 

Hatalmas üstökben főtt a lecsó a Nagypiacon Fotó: Lang Róbert
Hatalmas üstökben főtt a lecsó a Nagypiacon Fotó: Lang Róbert

Lecsókavalkád összefogással 

– Egy kis szalonna, mert mi azt is teszünk bele, hagyma, paprika, paradicsom, só és kész! – sorolta  Horváth Tamás, becenevén Hores, aki az egyik csapatnál forgatta a fakanalt. – Nem kell sok variáció, lényeg az egyszerűség, mégis népszerű étel. Azért jó, mert gyorsan elkészíthető és vegetáriánusok is fogyaszthatják, bár jómagam nem tartozom közéjük.   

A csapat alapanyagként 15 kiló paprikát, 4 kiló hagymát és 3 kiló paradicsomot vonultatott fel, és mind a kondérban végezte. A lényeg, hogy egyforma köténye legyen a tagoknak, mert a részletekre is ügyeltek. Összesen 40 adag ételt főztek, aztán szétosztották.

Fogyott a lecsó szépszámmal
Fogyott a lecsó szépszámmal

   

Két bogrács mellé kellett a harmadik

Kovács-Kozári Barbara a barátnőjét, és annak a vőlegényét is elhozta, hogy erősítsék a csapatát. A piac dolgozói is besegítettek a főzésbe. Hagyományos lecsót dobtak össze virslivel. Két bográccsal kezdték, de egy harmadikat is be kellett állítani. 

– Reméljük, hogy mindenkinek ízlik, mert örömmel főztük! –mondta Barbara. – A zsűrizés után mi is szétosztjuk a látogatók között.

Hat csapat indult a főzőversenyen, különféle receptekkel álltak elő. Volt libamájas és harcsás, de a roma folklórból ismert punyás lecsó is.    

A lecsófőző verseny hagyományos rendezvény volt korábban a Nagypiacon, a múltja miatt próbálják feleleveníteni, ebben a szezonban már második alkalommal rendezték meg. 

– Ennél jobb közönségcsalogató nem kell, mert a lecsó a piac alapanyagaiból készül – mondta Kovács Sándor, a Kaposvári Nagypiac ügyvezetője. – Minden rendezvénnyel az a célunk, hogy a piac a köztudatban maradjon. A vásárlóink elégedettsége a cél, és ennek érdekében vezettük be a péntek délutáni nyitvatartást is.  Több megkeresés érkezett, hogy sokan nem tudják látogatni a piacot a munkaidejükben, ezért most megpróbáljuk péntekenként a hosszabbított nyitvatartást, és bízunk abban, hogy megfelelő érdeklődés lesz. 

Lecsófőzőverseny a kaposvári piacon

Fotók: Lang Róbert

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu