Tuti, hogy ilyen lecsót még nem ettél, hacsak nem jártál ma a Kaposvári Nagypiacon

Nagyon egyszerű a lecsó titka, árulták el a főzőmesterek a piacon.

Hatalmas üstökben főtt a lecsó a Nagypiacon Fotó: Lang Róbert

Lecsókavalkád összefogással

– Egy kis szalonna, mert mi azt is teszünk bele, hagyma, paprika, paradicsom, só és kész! – sorolta Horváth Tamás, becenevén Hores, aki az egyik csapatnál forgatta a fakanalt. – Nem kell sok variáció, lényeg az egyszerűség, mégis népszerű étel. Azért jó, mert gyorsan elkészíthető és vegetáriánusok is fogyaszthatják, bár jómagam nem tartozom közéjük.

A csapat alapanyagként 15 kiló paprikát, 4 kiló hagymát és 3 kiló paradicsomot vonultatott fel, és mind a kondérban végezte. A lényeg, hogy egyforma köténye legyen a tagoknak, mert a részletekre is ügyeltek. Összesen 40 adag ételt főztek, aztán szétosztották.

Fogyott a lecsó szépszámmal

Két bogrács mellé kellett a harmadik

Kovács-Kozári Barbara a barátnőjét, és annak a vőlegényét is elhozta, hogy erősítsék a csapatát. A piac dolgozói is besegítettek a főzésbe. Hagyományos lecsót dobtak össze virslivel. Két bográccsal kezdték, de egy harmadikat is be kellett állítani.

– Reméljük, hogy mindenkinek ízlik, mert örömmel főztük! –mondta Barbara. – A zsűrizés után mi is szétosztjuk a látogatók között.

Hat csapat indult a főzőversenyen, különféle receptekkel álltak elő. Volt libamájas és harcsás, de a roma folklórból ismert punyás lecsó is.

A lecsófőző verseny hagyományos rendezvény volt korábban a Nagypiacon, a múltja miatt próbálják feleleveníteni, ebben a szezonban már második alkalommal rendezték meg.

– Ennél jobb közönségcsalogató nem kell, mert a lecsó a piac alapanyagaiból készül – mondta Kovács Sándor, a Kaposvári Nagypiac ügyvezetője. – Minden rendezvénnyel az a célunk, hogy a piac a köztudatban maradjon. A vásárlóink elégedettsége a cél, és ennek érdekében vezettük be a péntek délutáni nyitvatartást is. Több megkeresés érkezett, hogy sokan nem tudják látogatni a piacot a munkaidejükben, ezért most megpróbáljuk péntekenként a hosszabbított nyitvatartást, és bízunk abban, hogy megfelelő érdeklődés lesz.