Eladó a futball-legenda gyerekkori balatonkeresztúri háza

Balatonkeresztúron eladó a történelmi jelentőségű ház, ahol Bene Ferenc, az Újpest legendás futballistája nőtt fel - értékesítik a legenda egykori otthonát.

Legenda: eladó Bene Ferenc gyerekkori otthona Balatonkeresztúron 60 millió forintért Fotó: Getty Images

Az épület az ötszörös gólkirály, nyolcszoros bajnok, olimpiai aranyérmes futballista otthona volt

A 60 millió forintos ingatlant jelenlegi tulajdonosa, György 2015-ben vásárolta meg Bene József öccsétől. Az ingatlan az Újpest-szurkolók számára lehet igazán különleges, azonban a tulajdonos elmondása szerint még Ferencváros-drukkerek is érdeklődtek iránta, bár megjegyezték, hogy Bene Ferenc túl sokszor lőtt gólt a Fradinak – írja a Blikk.

Bene Ferenc Balatonújlakon született, de hároméves korában elköltözött a családjával a balatonkeresztúri házba, ahol gyermekkorát töltötte. A patinás épület nemcsak az ötszörös gólkirály, nyolcszoros bajnok, olimpiai aranyérmes futballista otthona volt, hanem ide jártak az Aranycsapat tagjai is, köztük Puskás Ferenc és Hidegkuti Nándor, amikor a közeli pályán gálameccseket rendeztek.

Eladó a legenda gyerekkori balatoni háza

– Bene Ferenc legenda volt, 1964-ben személyesen találkoztam vele Vörsön, amikor általános iskolás voltam – mondta érdeklődésünkre hétfőn Kiss Ferenc, a balatonberényi polgárőregyesület elnöke. – Bene Ferenc a tokiói olimpiáról érkezett haza és annak idején élménybeszámolót tartott a helyi iskolában. Szerintem bizonyosan sokak érdeklődését keltheti fel a balatonkeresztúri ház, ahol a híres labdarúgó gyermekkorát töltötte.

Boldizsár Balázs, a kaposvári Boldingatlan Kft. ügyvezetője hétfőn kérdésünkre hangsúlyozta: nyilván egyesek érzelmi okok, emlékek miatt érdeklődnek a balatonkeresztúri épület iránt, de nem biztos, hogy közülük kerül ki a komoly vevő. Ugyanakkor a helyszín, az ingatlan fekvése, a Balaton közelsége is sokat számíthat, s így akadnak olyan jelentkezők, akik szeretnék megnézni, illetve megvenni a házat.

– Ez a ház érdekes színfolt a somogyi ingatlanpiacon – emelte ki Boldizsár Balázs.