21 perce
Eladó a futball-legenda gyerekkori balatonkeresztúri háza
Eladó Bene Ferenc gyerekkori otthona Balatonkeresztúron 60 millió forintért. Az Újpest legendás futballistájának családi házában nemcsak az ötszörös gólkirály, nyolcszoros bajnok, olimpiai aranyérmes klasszis nőtt fel, hanem ide jártak az Aranycsapat tagjai is - vevőre vár a legenda balatoni háza.
Forrás: PA Images / Getty Images
Balatonkeresztúron eladó a történelmi jelentőségű ház, ahol Bene Ferenc, az Újpest legendás futballistája nőtt fel - értékesítik a legenda egykori otthonát.
Az épület az ötszörös gólkirály, nyolcszoros bajnok, olimpiai aranyérmes futballista otthona volt
- A 60 millió forintos ingatlant jelenlegi tulajdonosa, György 2015-ben vásárolta meg Bene József öccsétől. Az ingatlan az Újpest-szurkolók számára lehet igazán különleges, azonban a tulajdonos elmondása szerint még Ferencváros-drukkerek is érdeklődtek iránta, bár megjegyezték, hogy Bene Ferenc túl sokszor lőtt gólt a Fradinak – írja a Blikk.
- Bene Ferenc Balatonújlakon született, de hároméves korában elköltözött a családjával a balatonkeresztúri házba, ahol gyermekkorát töltötte. A patinás épület nemcsak az ötszörös gólkirály, nyolcszoros bajnok, olimpiai aranyérmes futballista otthona volt, hanem ide jártak az Aranycsapat tagjai is, köztük Puskás Ferenc és Hidegkuti Nándor, amikor a közeli pályán gálameccseket rendeztek.
Eladó a legenda gyerekkori balatoni háza
– Bene Ferenc legenda volt, 1964-ben személyesen találkoztam vele Vörsön, amikor általános iskolás voltam – mondta érdeklődésünkre hétfőn Kiss Ferenc, a balatonberényi polgárőregyesület elnöke. – Bene Ferenc a tokiói olimpiáról érkezett haza és annak idején élménybeszámolót tartott a helyi iskolában. Szerintem bizonyosan sokak érdeklődését keltheti fel a balatonkeresztúri ház, ahol a híres labdarúgó gyermekkorát töltötte.
Boldizsár Balázs, a kaposvári Boldingatlan Kft. ügyvezetője hétfőn kérdésünkre hangsúlyozta: nyilván egyesek érzelmi okok, emlékek miatt érdeklődnek a balatonkeresztúri épület iránt, de nem biztos, hogy közülük kerül ki a komoly vevő. Ugyanakkor a helyszín, az ingatlan fekvése, a Balaton közelsége is sokat számíthat, s így akadnak olyan jelentkezők, akik szeretnék megnézni, illetve megvenni a házat.
– Ez a ház érdekes színfolt a somogyi ingatlanpiacon – emelte ki Boldizsár Balázs.