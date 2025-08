A fesztiválpohár 1200, bele egy deci bort ennyiért töltenek az idei lellei Borhéten

A saját fesztiválpohárért 1200 forintot kell fizetni, amelyet a látogatók haza is vihetnek, de más pavilonokban is szívesen megtöltik. A borokat általában 700 forintért mérik decinként, a rozé és a fehérborok kifejezetten népszerűek, mesélik az eladók. Késő délután még viszonylag csendes a rendezvény, de estére rendszerint megtelik a tér. Az élő színpadi koncertek sokakat vonzanak. A 32-dik Lellei Borhétre sok család is ellátogat. Klaudia például férjével és két gyermekével érkezett: – Nagykanizsáról jöttünk, itt vettünk ki egy apartmant – mesélte Klaudia. Mint mondta, a férjével megkóstolnak néhány bort, szívesen sétálnak a bazársoron, a gyerekek pedig kiélvezhetik a nagy ugrálóvárat. Nagyon tetszik nekik Balatonlelle, ahol esténként mindig adódik valamilyen jó program.

A Lellei Borhét augusztus 10-ig várja a vendégeket

Fotó: Krausz Andrea

Estére érkezik meg a tömeg a Lellei Borhét helyszínére

– A vendégek nappal kiélvezik a strandot, feljönnek a partról, átöltöznek, és este 7-8 óra magasságában érkeznek a Rendezvénytérre – mondta Felházi Miklós, Balatonlelle polgármestere. – Az idei nyár még várat magára, a szombati bulinkat elverte az eső, de még így is nagyon sokan voltak. Végigkóstoltam egy pár bort, és azt gondolom, hogy a minőség kiváló. Tudni kell, hogy nálunk csak díjnyertes borokkal lehet részt venni a borhéten – fogalmazott a Sonline.hu-nak a polgármester.

Tíz település kap bemutatkozási lehetőséget

A borhét nemcsak a nyári szezon kiemelt eseménye, hanem egy olyan térségi összefogás megnyilvánulása, amelyre az év többi részében is lehet építeni. Ennek jegyében 10 környékbeli település is bemutatkozik a fesztivál alkalmával. Hétfőn Igal interaktív bemutatójára került sor: egy sátorban gyerekjátékok és különféle információk várták az érdeklődőket. Gellért Attila, az Igali Gyógyfürdő marketingvezetője pedig a nagyközönség előtt elmondta, Európa egyik legjobb gyógyvize található településükön.

– A gyógyvíz a mozgásszervi panaszoktól, a nőgyógyászati problémákig rengeteg mindenre jó, és ha már itt vagyunk a borfesztiválon, akkor megemlíteném, hogy a másnaposságra is kiválóan alkalmas, ha néhány kortyot elfogyasztunk belőle – lepte meg a nézőket kijelentésével Gellért Attila.