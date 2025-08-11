augusztus 11., hétfő

Lerobbant mozdony miatt áll a forgalom a Kaposvár-Fonyód vonalon

Lerobbant egy vasúti kocsi Kaposvár Tüskevár térségében a nyílt pályán hétfőn kora délután, ami cikkünk megjelenésekor a vontatóra vár. Addig áll a forgalom a Kaposvár- Fonyód vonalon – számolt be róla Osztopánról egy ott várakozó vonatról olvasónk.

 

