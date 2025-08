Titkokkal teli levelekkel bombázták a lakókat

Mint bűnügyi tudósítónak nehéz elfogadnom, hogy vannak olyan bűntények, melyekre sohasem derül fény, még ha csak levéltitok is. Hasfelmetsző Jackről vagy a Zodiákus sorozatgyilkosról sokan hallottak már, de talán nem közismert az ohio-i levelező esete – szerencsére ő nem véreskezű gyilkos volt, de egy kisváros békéjét így is feldúlta. Circleville csendes városka Ohióban, 1977-ig csak a tökfesztiválja miatt került be a hírekbe. Ám ezután valaki leleplező és fenyegető, kézzel írt leveleket kezdett küldözgetni a polgároknak.

Levélben jött a sok fenyegetés

Sikkasztással, családon belüli erőszakkal, félrelépéssel és gyilkossággal is gyanúsította őket. Úgy tűnt, hogy a levélíró mindent tud mindenkiről és a legféltettebb titkokat is ismeri. Több száz levelet adott fel és a kiléte a mai napig rejtély, de a találgatások és a nyomozások azóta sem szűntek meg.

A legkomolyabb fenyegetést egy családos iskolabusz-sofőr kapta, neki azt írták, hagyjon fel a tanfelügyelővel folytatott viszonyával, és hozza nyilvánosságra, különben a gyerekein állnak bosszút.

Mindez még boldogult ifjúkorom idején, bőven a XX. század vége felé történt, amikor még a kézzel írt levelek voltak a kapcsolattartás eszközei. Azóta e-mailben jön az embernek tücsök és bogár, az internetet elönti a szemét, oda sem figyelünk. Csak az olyan sztorikra kapja fel a fejét az ember, amikor egy 13 éves gyerek késsel támad az anyjára és a nagyanyjára, de úgy, hogy előtte erről csetel az interneten. Néhány éve Somogyban is agyonlőtte az édesapját egy fiú, és élőben közvetítette a neten. Csak posta voltál, írta a költő, de az eszköz maga az üzenet, és nem mindegy, hogy milyen üzenetet hagyunk az utódainkra.