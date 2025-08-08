Balatoni Tünde közreműködésével levendula workshop-ot tartottak Porrogszentkirályon. A kézműveskedés mellett egy ismeretterjesztő előadás is várta a résztvevőket, ahol sok érdekességet megtudhattak a növény jótékony hatásairól. A programot Sántosiné Hermann Anita, a település polgármestere szorgalmazta.