Helyi közélet

31 perce

Levendula workshop-ot tartottak Porrogszentkirályon

Dombi Regina

Balatoni Tünde közreműködésével levendula workshop-ot tartottak Porrogszentkirályon. A kézműveskedés mellett egy ismeretterjesztő előadás is várta a résztvevőket, ahol sok érdekességet megtudhattak a növény jótékony hatásairól. A programot Sántosiné Hermann Anita, a település polgármestere szorgalmazta. 

 

