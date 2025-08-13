Az idei nyár slágere a probiotikus limonádé, megdöbbentő a hatása

Az idei nyár slágere a probiotikus limonádé, mely a hívei szerint nem pusztán egy frissítő ital, de aktívan szerepet játszik az egészségünk megóvásában. Az alapanyaga természetesen a citrom, amely gazdag vitaminforrás, különösen a C-vitamin tartalma miatt fontos, és a különféle probiotikus kultúrák, amelyek intézik a jótékony baktériumok szaporodását, ezzel segítik az emésztést.

Limonádé probiotikumokkal

Sima limonádé helyett emésztést segítő ital

A probiotikus italok elterjedése az utóbbi időszakban látványos, mert egyszerre köszönhető az egészségtudatos életmódnak és orvosi ajánlásoknak. Sokak számára elengedhetetlen az ilyen italok rendszeres fogyasztása, főként azoknak, akik gyakran küzdenek emésztési problémákkal, vagy szeretnék erősíteni immunrendszerüket.

A balatoni limonádé nem mondható olcsónak

A limonádé felkapott lett, a nyár kedvelt itala, amely könnyen fogyasztható, hűsítő és élénkítő hatású, felelte érdeklődésünkre Makkos Péter, a fonyódi Makkos vendéglő tulajdonosa, aki hozzátette: a jégkása már nem olyan népszerű, mint a limonádé. A limonádénak különböző változatai készülnek, de a klasszikus a citromos, ezen kívül különböző, főként gyümölcsös ízesítésűek léteznek. A vendéglátósok közül néhányan szakosodtak erre, és különlegességeket állítanak elő, szirupokat adnak hozzá, és különféle kellékekkel tálalják. A limonádé ára széles skálán mozog, de a saját példáját említette meg, mert igyekszik elérhető áron adni. Náluk 990 forint egy félliteres adag, üvegpohárban, balatoni vendéglői körülmények között fogyasztva. Más vendéglősöknél az ár könnyen felszaladhat 2 ezer forintig is, sőt „cifrábbakkal is találkozott már."

Az elkészítés lépései