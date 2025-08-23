augusztus 23., szombat

Felkészülés

1 órája

Lomtalanítás a Balaton parton: mutatjuk a helyszínt, időpontot!

Címkék#eszköz#Balatonfenyves#időpontja

Harsányi Miklós
– A Pelso-Kom Nonprofit Kft. tájékoztatja az ingatlanhasználókat, hogy Balatonfenyves területén lomtalanítást szervez – derült ki az önkormányzat közösségi oldalán található tájékoztatóból.

Azt is közölték: a lomtalanítás során kizárólag a jogszabályban meghatározott nagydarabos háztartási lomhulladékot szállítják el. 

Lomhulladék kihelyezés időpontja:  Nagyároktól Keletre és Imremajor szeptember 14. Nagyároktól Nyugatra szeptember 21.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy lomhulladék, melyet elszállítanak: nagyobb méretű, hulladékká vált háztartási felszerelési tárgyak és eszközök, melyek a rendszeres vegyes kommunális hulladékgyűjtés alkalmával a méretüknél fogva nem helyezhetők el a gyűjtőedényzetben. 

              

 

