Lomtalanítás a Balaton parton: mutatjuk a helyszínt, időpontot!

– A Pelso-Kom Nonprofit Kft. tájékoztatja az ingatlanhasználókat, hogy Balatonfenyves területén lomtalanítást szervez – derült ki az önkormányzat közösségi oldalán található tájékoztatóból.

Azt is közölték: a lomtalanítás során kizárólag a jogszabályban meghatározott nagydarabos háztartási lomhulladékot szállítják el.

Lomhulladék kihelyezés időpontja: Nagyároktól Keletre és Imremajor szeptember 14. Nagyároktól Nyugatra szeptember 21.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy lomhulladék, melyet elszállítanak: nagyobb méretű, hulladékká vált háztartási felszerelési tárgyak és eszközök, melyek a rendszeres vegyes kommunális hulladékgyűjtés alkalmával a méretüknél fogva nem helyezhetők el a gyűjtőedényzetben.