2 órája
Szeméthírek: ősszel is lesz lomtalanítás ezeken a somogyi településeken
A Dél-Kom Kft. idén összesen 323 településen szervez lomtalanítást Baranya, Somogy és Tolna vármegyében. A legtöbb helyen az év első felében már sor került az elszállításra, de közel 150 településen köztük több mint 20 somogyin csak nyár végén vagy ősszel kerül sor a gyűjtésre.
A lakosok a lomtalanítás részletes menetrendjét a szolgáltató által kiadott tájékoztatóban találják.
Tudnivalók a lomtalanításhoz
A lomokat a kijelölt napon, reggel 6 óráig kell kihelyezni, a zsákok és dobozok súlya pedig nem haladhatja meg a 25 kilogrammot – közölte honlapján a Dél-Kom Nonprofit Kft. A lomtalanítás keretében elszállítják a háztartásokban keletkezett, szabványos kukákba nem férő, illetve a gyűjtőszigeteken el nem helyezhető nagydarabos hulladékokat, például bútorokat, ágybetéteket.
Fontos, hogy a lomot az ingatlan előtti közterületen kell elhelyezni, úgy, hogy ne akadályozza a forgalmat, ne károsítsa a zöldterületet, és a gyűjtőjármű számára könnyen megközelíthető legyen. A bútorokat ajánlott szétszerelve, lapra szerelve kihelyezni, a zsákokat pedig úgy megtölteni, hogy azok kézi erővel biztonságosan mozgathatók legyenek, és ne tartalmazzanak sérülést okozó anyagokat, például üvegszilánkot.
Kaposváron így zajlik a lomtalanítás
A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (KHG) közlése szerint 2021 óta Kaposváron a házhoz menő lomtalanítás előzetes regisztrációhoz kötött. A szolgáltatást a lakossági ügyfelek évente egyszer, előre egyeztetett időpontban vehetik igénybe díjmentesen – erre idén tavasszal már sor került.
A kaposváriaknak ugyanakkor egész évben lehetőségük van lomhulladékot leadni a KHG hulladékudvaraiban. A beszállítás díjmentes, napi maximum 150 kilogrammig, éves szinten pedig legfeljebb 1000 kilogrammig engedélyezett.
A részletes információk és a hulladékudvarok listája a KHG hivatalos honlapján érhetők el.
Szeptemberben tartálymosás és fertőtlenítés lesz Kaposváron
A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (KHG) szeptemberben ismét megszervezi a hulladékgyűjtő edények belső mosását és fertőtlenítését. A tisztítás elsősorban közegészségügyi és higiéniai okokból szükséges, a fertőtlenítés jogszabály szerint az ingatlantulajdonos kötelezettsége.
A szolgáltatás külön megrendelés alapján vehető igénybe, előzetes regisztráció és árajánlat elfogadása után. Az árak a következők:
- 110, 120 és 240 literes edények: 10 000 Ft/db
- 660, 770 és 1100 literes tartályok: 19 500 Ft/db
A jelentkezéseket 2025. augusztus 31-ig várják az [email protected] e-mail címen. A mosást a KHG a tárolási helyszínen végzi el, speciális célgéppel.
Az igény bejelentéséhez a következő adatok megadása szükséges: ügyfélkód, számlázási név és cím, az edény tárolási helye, darabszáma, mérete, valamint a kapcsolattartó telefonszáma és e-mail címe.
További információ kérhető a +36 1/776-7777-es telefonszámon.