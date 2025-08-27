augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Őszi lomtalanítási menetrend és kaposvári kiegészítő szolgáltatások

2 órája

Szeméthírek: ősszel is lesz lomtalanítás ezeken a somogyi településeken

Címkék#KHG#lomtalanít#lomtalanítás

A Dél-Kom Kft. idén összesen 323 településen szervez lomtalanítást Baranya, Somogy és Tolna vármegyében. A legtöbb helyen az év első felében már sor került az elszállításra, de közel 150 településen köztük több mint 20 somogyin csak nyár végén vagy ősszel kerül sor a gyűjtésre.

Lugosi Laura

A lakosok a lomtalanítás részletes menetrendjét a szolgáltató által kiadott tájékoztatóban találják.

Ősszel több somogyi településen kerül sor a lomtalanításra.
Ősszel több somogyi településen kerül sor a lomtalanításra
Forrás: MW

Tudnivalók a lomtalanításhoz

A lomokat a kijelölt napon, reggel 6 óráig kell kihelyezni, a zsákok és dobozok súlya pedig nem haladhatja meg a 25 kilogrammot – közölte honlapján a Dél-Kom Nonprofit Kft. A lomtalanítás keretében elszállítják a háztartásokban keletkezett, szabványos kukákba nem férő, illetve a gyűjtőszigeteken el nem helyezhető nagydarabos hulladékokat, például bútorokat, ágybetéteket.

Fontos, hogy a lomot az ingatlan előtti közterületen kell elhelyezni, úgy, hogy ne akadályozza a forgalmat, ne károsítsa a zöldterületet, és a gyűjtőjármű számára könnyen megközelíthető legyen. A bútorokat ajánlott szétszerelve, lapra szerelve kihelyezni, a zsákokat pedig úgy megtölteni, hogy azok kézi erővel biztonságosan mozgathatók legyenek, és ne tartalmazzanak sérülést okozó anyagokat, például üvegszilánkot.

Kaposváron így zajlik a lomtalanítás

A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (KHG) közlése szerint 2021 óta Kaposváron a házhoz menő lomtalanítás előzetes regisztrációhoz kötött. A szolgáltatást a lakossági ügyfelek évente egyszer, előre egyeztetett időpontban vehetik igénybe díjmentesen – erre idén tavasszal már sor került.
A kaposváriaknak ugyanakkor egész évben lehetőségük van lomhulladékot leadni a KHG hulladékudvaraiban. A beszállítás díjmentes, napi maximum 150 kilogrammig, éves szinten pedig legfeljebb 1000 kilogrammig engedélyezett.
A részletes információk és a hulladékudvarok listája a KHG hivatalos honlapján érhetők el.

Szeptemberben tartálymosás és fertőtlenítés lesz Kaposváron

A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (KHG) szeptemberben ismét megszervezi a hulladékgyűjtő edények belső mosását és fertőtlenítését. A tisztítás elsősorban közegészségügyi és higiéniai okokból szükséges, a fertőtlenítés jogszabály szerint az ingatlantulajdonos kötelezettsége.
A szolgáltatás külön megrendelés alapján vehető igénybe, előzetes regisztráció és árajánlat elfogadása után. Az árak a következők:

  • 110, 120 és 240 literes edények: 10 000 Ft/db
  • 660, 770 és 1100 literes tartályok: 19 500 Ft/db

A jelentkezéseket 2025. augusztus 31-ig várják az [email protected] e-mail címen. A mosást a KHG a tárolási helyszínen végzi el, speciális célgéppel.
Az igény bejelentéséhez a következő adatok megadása szükséges: ügyfélkód, számlázási név és cím, az edény tárolási helye, darabszáma, mérete, valamint a kapcsolattartó telefonszáma és e-mail címe.
További információ kérhető a +36 1/776-7777-es telefonszámon.

Tartálymosás információk. Forrás: KHG



 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu