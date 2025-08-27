Szeméthírek: ősszel is lesz lomtalanítás ezeken a somogyi településeken

A lakosok a lomtalanítás részletes menetrendjét a szolgáltató által kiadott tájékoztatóban találják.

Ősszel több somogyi településen kerül sor a lomtalanításra

Forrás: MW

Tudnivalók a lomtalanításhoz

A lomokat a kijelölt napon, reggel 6 óráig kell kihelyezni, a zsákok és dobozok súlya pedig nem haladhatja meg a 25 kilogrammot – közölte honlapján a Dél-Kom Nonprofit Kft. A lomtalanítás keretében elszállítják a háztartásokban keletkezett, szabványos kukákba nem férő, illetve a gyűjtőszigeteken el nem helyezhető nagydarabos hulladékokat, például bútorokat, ágybetéteket.

Fontos, hogy a lomot az ingatlan előtti közterületen kell elhelyezni, úgy, hogy ne akadályozza a forgalmat, ne károsítsa a zöldterületet, és a gyűjtőjármű számára könnyen megközelíthető legyen. A bútorokat ajánlott szétszerelve, lapra szerelve kihelyezni, a zsákokat pedig úgy megtölteni, hogy azok kézi erővel biztonságosan mozgathatók legyenek, és ne tartalmazzanak sérülést okozó anyagokat, például üvegszilánkot.

Kaposváron így zajlik a lomtalanítás

A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (KHG) közlése szerint 2021 óta Kaposváron a házhoz menő lomtalanítás előzetes regisztrációhoz kötött. A szolgáltatást a lakossági ügyfelek évente egyszer, előre egyeztetett időpontban vehetik igénybe díjmentesen – erre idén tavasszal már sor került.

A kaposváriaknak ugyanakkor egész évben lehetőségük van lomhulladékot leadni a KHG hulladékudvaraiban. A beszállítás díjmentes, napi maximum 150 kilogrammig, éves szinten pedig legfeljebb 1000 kilogrammig engedélyezett.

A részletes információk és a hulladékudvarok listája a KHG hivatalos honlapján érhetők el.

Szeptemberben tartálymosás és fertőtlenítés lesz Kaposváron

A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (KHG) szeptemberben ismét megszervezi a hulladékgyűjtő edények belső mosását és fertőtlenítését. A tisztítás elsősorban közegészségügyi és higiéniai okokból szükséges, a fertőtlenítés jogszabály szerint az ingatlantulajdonos kötelezettsége.

A szolgáltatás külön megrendelés alapján vehető igénybe, előzetes regisztráció és árajánlat elfogadása után. Az árak a következők:

110, 120 és 240 literes edények : 10 000 Ft/db

: 10 000 Ft/db 660, 770 és 1100 literes tartályok: 19 500 Ft/db

A jelentkezéseket 2025. augusztus 31-ig várják az [email protected] e-mail címen. A mosást a KHG a tárolási helyszínen végzi el, speciális célgéppel.

Az igény bejelentéséhez a következő adatok megadása szükséges: ügyfélkód, számlázási név és cím, az edény tárolási helye, darabszáma, mérete, valamint a kapcsolattartó telefonszáma és e-mail címe.

További információ kérhető a +36 1/776-7777-es telefonszámon.