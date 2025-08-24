augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

1 órája

Lovász Márta új kollekciót mutatott be a Balatonnál - ezt látnod kell! FOTÓ, VIDEÓ

Címkék#divatbemutató#sonline video#Rakonczay Gábor#siófoki#T Lukács Ágnes#borfestmény#Lovász Márta

Borfestmények, elegáns, tengerparti ruhakollekció és egy embert próbáló óceánátkelés története. A siófoki Hotel Yacht Wellness & Business-ben rendezett exkluzív esten a közönség – Lovász Márta divatbemutatója mellett – T. Lukács Ágnes borfestményeivel és Rakonczay Gábor élményeivel is találkozhatott.

Krausz Andrea
Fotó: Krausz Andrea

Az exkluzív művészeti találkozón a közönség egyszerre élhette át a festészet, egészen pontosan a borfestmények, a divat és a sport inspiráló találkozását Siófokon. Lovász Márta divatbemutatója mellett szombaton megnyílt T. Lukács Ágnes festőművész-grafikus „Impossible Art – 42” című kiállítása a siófoki Hotel Yacht Wellness & Business éttermében. A művésznő Rakonczay Gábor teljesítményéből merítette az inspirációt, a kiállított negyvenkét alkotást pedig mind vörösborral készítette. 

Lovász Márta divatbemutató
Lovász Márta divatbemutatója a siófoki Yacht Hotelben
Fotó: Krausz Andrea

Vörösborból készült festmények  Siófokon

T. Lukács Ágnes számára a bor nem pusztán alapanyag, hanem élő közeg. Ahogyan érik és gazdagodik, úgy változnak a belőle születő képek is. A bor különböző papírokon, más-más fényben mindig új árnyalatokat mutat, miközben ősidők óta a vér, az élet, az áldozat és az újjászületés szimbóluma.
Mint mondta, Rakonczay Gábor küzdelmét,  kitartását,  hitét szerette volna megjeleníteni a festményein. A víz végtelenségét, az emberi élet erejét, a reményt és a félelmet, a magányt és a diadalt. A lehetetlen legyőzésének pillanatát.

T. Lukács Ágnes vörösborral festette képeit
Fotó: Krausz Andrea

Lovász Márta divatbemutatóját a tenger, az ég és a hajó ihlette

A siófoki rendezvényhez csatlakozott Lovász Márta, kaposvári divattervező-stylist, akinek divatbemutatóját a Hotel Yacht Wellness & Business éttermének teraszán láthatta a közönség. Lovász Márta „MARIN” kollekcióját a tenger, az ég és a hajó ihletett. 

A kifutón női és férfi modellek mutatták be az olasz és spanyol anyagkülönlegességekből készült darabokat, amelyek könnyed, laza eleganciát sugároztak.

 A színek a világos kéktől és égkéktől az aquamarin áttetsző árnyalatain át az óceánkékig, majd a haragos tenger sötétebb kék és zöld tónusaiig terjedtek. A bemutató második részében női és férfi alkalmi kollekciók következtek, amelyekben a stílus és az elegancia találkozása bontakozott ki. A siófoki rendezvény főszereplői, T. Lukács Ágnes és Rakonczay Gábor is a Lovász Márta által készített ruhákban jelentek meg  a kifutón.

Középen elöl Lovász Márta divattervező-stylist
Fotó: Krausz Andrea

Megjelenik Rakonczay Gábor új könyve

– Nagyon menő – mondta Rakonczay Gábor mosolyogva a Sonline.hu-nak azzal kapcsolatban, hogy az ő teljesítménye ihlette az egész rendezvényt, és az alkotók kollekcióit. A Magyar Formatervezési-díjas és kétszeres Guinness-világrekorder férfi elárulta, hogy rövidesen elkészül 6. könyve, amely a 42 címet viseli majd. A kötet azokon a hajónaplókban feljegyzett történeteken, gondolatokon alapszik, amit napi szinten egymillió ember olvasott az Interneten legutóbbi expedíciója során. Erről is mesélt a siófoki rendezvényen tartott előadásán is. 75 nap és 10 óra alatt tette meg a Kanári-szigetektől Antigua és Barbudáig tartó 5123 kilométeres utat, saját maga által átalakított kenuban. Az út során hatszor borult fel, két és fél hónapig élt a természetben, expedíciója hajszál híján tragédiába torkollott. 
A rendezvény végén állófogadás zárta az estet, amely tombolasorsolással és értékes nyereményekkel tette emlékezetessé a különleges alkalmat.
 

 

Sonline.hu videó

