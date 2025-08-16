A Balatonra indulnál? Erre számíts az M7-esen

Sokan haladnak a Balaton felé, emiatt telítettetek a sávok az M7-es autópályán. Törökbálint és Martonvásár között lassulásra, szakaszos torlódásra kell számítani, ami a nagy hőségben fokozott figyelemre inti a közlekedőket.

Az sem jár sokkal jobban, aki az M7-es helyett a 7-es számú főutat választja, ugyanis Balatonőszöd térségében két személygépkocsi ütközött össze. A 127-es kilométernél a forgalom félpályán halad.

Kamionok az utakon

Megváltozott a kamionstop rendje. Az Építési és Közlekedési Minisztérium tájékoztatása szerint a kamionstop a következő képen alakul. Szombaton, 16-án, 15:00-tól, 22:00-ig tart, majd éjjel, egy 8 órás szabad közlekedési időablakot hagyva, 17-én, vasárnap 06:00-tól, 22:00-g lesz érvényben.