Madár- és rovarbarát lett a nagyberényi Pillangó Óvoda

A Tesco „Start a jövőért” pályázat támogatásával az intézmény köré 10 madárodút, 2 denevérodút, 1 mókusetetőt, 1 darázsgarázst, 2 rovarhotelt és egy madárhatározó táblát helyeztek ki Németh Imre madármentő és gyűrűző szakember segítségével.

 

