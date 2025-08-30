Akár millióba is fájhat, ha ezt tesszük az erdőben

Az erdő szerelmeseinek már biztos nem mondunk újat, de azoknak, akik még csak most kóstoltak bele az erdei túrázás szépségeibe, felhívnánk pár dologra a figyelmét. Az erdőben is vannak írott és íratlan szabályoks, amelyeket ha nem tartunk be, annak akár büntetés is lehet a vége. Magaslesre például – bármennyire is csábító lehet egy romantikus eredi séta során – nem javasolt felmászni, mivel gyakran balesetveszélyes lehet egy ilyen építmény.

A magaslest kizárólag a vadásztársaság vagy vadgazdálkodás tagjai használhatják, túrázó oda nem mehet fel

Fotó: Szendi Péter

Gyakran látni a mezők és erdők szélén magaslest, melyre bárki kérdés nélkül felmászik, hogy így kémlelje a tájat. Azt azonban sokan nem tudják, hogy ez tilos. Egyrészt mert kárt tehetünk benne, másrészt mert veszélyeztethetjük is életünket, hiszen a legtöbbször ezek vadászterületeken helyezkednek el, így számítani lehet rá, hogy környékén vadásznak.

Magaslesre felmenni csak saját felelősségre

A magaslesek az erdőben elsősorban a vadászatot és a vadgazdálkodást szolgálják. Feladatuk, hogy a vadász számára biztonságos és előnyös helyzetet biztosítsanak: a magasból jobban belátható a terület, a lövés mindig a talaj irányába adható le, így kisebb a balesetveszély, valamint a vad kevésbé érzékeli az ember szagát.

Telepítésük célja a vadállomány szabályozása, az erdei és mezőgazdasági károk mérséklése, illetve a vadászat hatékonyabbá és biztonságosabbá tétele. Emellett megfigyelési szempontból is fontosak, hiszen segítségükkel pontosabb képet kaphatnak a szakemberek a vadfajok mozgásáról és létszámáról.

Fontos tudni, hogy a magaslesek nem köztulajdonban állnak, hanem mindig ahhoz a vadászatra jogosult szervezethez tartoznak, amely az adott területen a vadgazdálkodási jogokat gyakorolja – ez lehet vadásztársaság, erdőgazdaság vagy magánterület tulajdonosa. Így tehát arra felmászni a felsorolt illetékességek tagjain kívül másnak nem szabad. – Tilosnak nem tilos, de semmiképp sem javasoljuk. Nem kell oda felmenni a turistának, nincs ott semmi dolga. Az az építmény vadászoknak épült, nekik kell használniuk. Ha valami baj történik, akkor nyilván a felelősség a turázóé, hiszen ha felmegy valaki a fára, leesik, eltörik a lába, az nem a fa hibája ugye? – mondta el Meiszterics János, a Tapsony és Vidéke Petőfi Vadásztársaság elnöke.