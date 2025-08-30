augusztus 30., szombat

Ne mássz fel, nem szabad!

41 perce

Akár millióba is fájhat, ha ezt tesszük az erdőben

Címkék#élet#magasles#vadászterület#szervezet#kár#vadásztársaság#feladat#erdő

Sokan járják túrázóként az erdőket úgy, hogy egyáltalán nincsenek tisztában a viselkedési szabályokkal. Magaslesre például tilos felmenni, és ha kárt is okozunk benne, azt bizony nekünk kell kifizetnünk. Ami sokszor nem két fillér.

Dombi Regina
Akár millióba is fájhat, ha ezt tesszük az erdőben

A magaslesre felmászni nem mindenkinek szabad

Fotó: Szendi Péter

Az erdő szerelmeseinek már biztos nem mondunk újat, de azoknak, akik még csak most kóstoltak bele az erdei túrázás szépségeibe, felhívnánk pár dologra a figyelmét. Az erdőben is vannak írott és íratlan szabályoks, amelyeket ha nem tartunk be, annak akár büntetés is lehet a vége. Magaslesre például – bármennyire is csábító lehet egy romantikus eredi séta során – nem javasolt felmászni, mivel gyakran balesetveszélyes lehet egy ilyen építmény. 

magasles
A magaslest kizárólag a vadásztársaság vagy vadgazdálkodás tagjai használhatják, túrázó oda nem mehet fel
Fotó: Szendi Péter

Gyakran látni a mezők és erdők szélén magaslest, melyre bárki kérdés nélkül felmászik, hogy így kémlelje a tájat. Azt azonban sokan nem tudják, hogy ez tilos. Egyrészt mert kárt tehetünk benne, másrészt mert veszélyeztethetjük is életünket, hiszen a legtöbbször ezek vadászterületeken helyezkednek el, így számítani lehet rá, hogy környékén vadásznak.  

Magaslesre felmenni csak saját felelősségre

  • A magaslesek az erdőben elsősorban a vadászatot és a vadgazdálkodást szolgálják. Feladatuk, hogy a vadász számára biztonságos és előnyös helyzetet biztosítsanak: a magasból jobban belátható a terület, a lövés mindig a talaj irányába adható le, így kisebb a balesetveszély, valamint a vad kevésbé érzékeli az ember szagát. 
  • Telepítésük célja a vadállomány szabályozása, az erdei és mezőgazdasági károk mérséklése, illetve a vadászat hatékonyabbá és biztonságosabbá tétele. Emellett megfigyelési szempontból is fontosak, hiszen segítségükkel pontosabb képet kaphatnak a szakemberek a vadfajok mozgásáról és létszámáról.

Fontos tudni, hogy a magaslesek nem köztulajdonban állnak, hanem mindig ahhoz a vadászatra jogosult szervezethez tartoznak, amely az adott területen a vadgazdálkodási jogokat gyakorolja – ez lehet vadásztársaság, erdőgazdaság vagy magánterület tulajdonosa. Így tehát arra felmászni a felsorolt illetékességek tagjain kívül másnak nem szabad. – Tilosnak nem tilos, de semmiképp sem javasoljuk. Nem kell oda felmenni a turistának, nincs ott semmi dolga. Az az építmény vadászoknak épült, nekik kell használniuk. Ha valami baj történik, akkor nyilván a felelősség a turázóé, hiszen ha felmegy valaki a fára, leesik, eltörik a lába, az nem a fa hibája ugye? – mondta el Meiszterics János, a Tapsony és Vidéke Petőfi Vadásztársaság elnöke. 

– Annak idején a Gyótai Vadásztársaságnál mi sem tiltottuk meg, hogy valaki felmásszon a vadászlesre. De, ha fent találtuk rajta valakit, kértük, szálljon le onnan. Nagyon sok pénzt költenek a vadásztársaságok ezekre az építményekre, felújításukra vagy éppen újak kialakítására, így ha azokat megrongálják, akaratlanul vagy akarattal, az komoly költséget jelent a társaságnak – mondta el Tibáld Béla, gyótai vadász. 

Magasles
A magaslest erdő vagy mező szélére telepítik azok élőlényeinek megfigyelése céljából
Fotó: Bohanek Miklós

Büntetés járhat azért, ha megrongáljuk

Mivel a magasles vadgazdálkodási eszköz, így a vadásztársaság feladata azt karbantartani, ennek ellenére előfordulhat, hogy elöregednek a létra fokai, meglazulnak a kapaszkodók vagy éppen beszakad a padló. Ha pedig éppen rajta tartózkodik egy túrázó – amit ugye most már tudunk, hogy nem javasolt – megsérülhet és a károkozásért még büntetést is kaphat a túrázó. Természetesen a büntetés akkor jár, ha direkt történik a rongálás, de lássuk be, a kérdést nehéz tisztázni, hiszen alapvetően fel sem lenne szabad mennünk a lesre. 

vadaszideny_05
A magasles megrongálása véletlen vagy szándékos megrongálás komoly büntetést von maga után
Fotó: Szendi Péter

A bírság mértéke attól függ, hogy pontosan mi történt és mekkora értékű a rongálás. A magaslesek értéke sok mindentől függ: miből építették őket, nyitottak vagy zártak-e, a földre építették-e vagy fákra szereltek-e a lesek. Egyes leseken még vannak asztalok, ágyak vagy egyéb más berendezések is, így tehát a büntetés 100 000 forinttól akár a milliós tételig is rúghatnak. 

 

