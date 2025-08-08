Sok töményet iszol? Jobb ha elengeded, mert nemcsak a májadat teszed tönkre!

A túlzott alkoholfogyasztás komoly kockázatokat rejt magában, amely akár visszafordíthatatlan májkárosodást is okozhat a szervezetben. Az orvosok ezúttal egy olyan problémára hívják fel a figyelmet, amely mellett könnyen elsiklik az alkoholt fogyasztó társadalom.

Fotó: Németh András Péter

Az alkohol újabb káros hatására derült fény – egy ritkán emlegetett daganat kockázatát is növeli a túlzott mértékű alkoholfogyasztás. Kevesen tudják, de szájüregi daganatok kialakulásához is vezethet a mértéktelen ivás. A leggyakoribb szájüregi daganat a szájfenék-daganat, a nyelvdaganat, az orcadaganat és a szájpadlás-daganat. Kialakulásuk kockázata sok mindentől függ, de az elfogyasztott ételek és italok is hozzájárulnak felbukkanásukhoz.

Az alkohol öl, butít és nyomorba dönt – nemcsak a májadnak mondhatsz búcsút

A bélmikrobiom kezdete technikailag már a szájüregben megjelenik, mivel a teljes emésztőrendszert mikroorganizmusok népesítik be – a szájüregtől a vastagbélig. Bár a "bélmikrobiom" kifejezés elsősorban a vastagbélben található mikrobiális közösségre vonatkozik, a szájüreg mikrobiomja szoros kapcsolatban áll az alsóbb traktusban élő baktériumokkal, hiszen a nyál lenyelésével, táplálékkal és egyéb mechanizmusokkal folyamatos az átjárás. A szájflóra tehát az emésztőrendszeri mikrobiom ökoszisztémájának fontos kezdőpontja.

– Az alkoholfogyasztás jelentős hatással lehet a szájüreg egészségére és mikrobiomjára. Számos kutatás igazolta, hogy az alkohol irritálhatja a nyálkahártyát, és hosszú távon gyulladást okozhat, ami hozzájárulhat a daganatok kialakulásához is. Az alkohol közvetlen DNS-károsító hatása mellett fontos szerepe van abban is, hogy elősegíti az acetaldehid képződését – ez egy ismert karcinogén anyag, amely a szervezetben az alkohol lebontásakor keletkezik, különösen a szájban található baktériumok közreműködésével. Ezen túlmenően az alkohol roncsolhatja a szájflóra egyensúlyát, elnyomva a jótékony baktériumokat, és elősegítve a kórokozó mikrobák elszaporodását, ami kedvezőtlen immunválaszokat és krónikus gyulladásokat is előidézhet – mondta el Angyal Jázmin, somogyi származású gasztroenterológus.