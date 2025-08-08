augusztus 8., péntek

Ne igyál ész nélkül!

3 órája

Sok töményet iszol? Jobb ha elengeded, mert nemcsak a májadat teszed tönkre!

2021-ben a magyar felnőtt lakosság átlagosan 10,4 liter alkoholt fogyasztott el fejenként, ami az OECD átlag felett van. A túlzott alkoholfogyasztás nem csak a májat károsítja, de olyan helyen is daganatot okozhat, ahol nem is gondolnád.

Dombi Regina

A túlzott alkoholfogyasztás komoly kockázatokat rejt magában, amely akár visszafordíthatatlan májkárosodást is okozhat a szervezetben. Az orvosok ezúttal egy olyan problémára hívják fel a figyelmet, amely mellett könnyen elsiklik az alkoholt fogyasztó társadalom.

máj
A túlzott mértékű alkoholfogyasztás nemcsak a májadat teszi tönkre, szájüreg daganatot is lehet
Fotó: Németh András Péter

Az alkohol újabb káros hatására derült fény – egy ritkán emlegetett daganat kockázatát is növeli a túlzott mértékű alkoholfogyasztás. Kevesen tudják, de szájüregi daganatok kialakulásához is vezethet a mértéktelen ivás. A leggyakoribb szájüregi daganat a szájfenék-daganat, a nyelvdaganat, az orcadaganat és a szájpadlás-daganat. Kialakulásuk kockázata sok mindentől függ, de az elfogyasztott ételek és italok is hozzájárulnak felbukkanásukhoz.

Az alkohol öl, butít és nyomorba dönt – nemcsak a májadnak mondhatsz búcsút

A bélmikrobiom kezdete technikailag már a szájüregben megjelenik, mivel a teljes emésztőrendszert mikroorganizmusok népesítik be – a szájüregtől a vastagbélig. Bár a "bélmikrobiom" kifejezés elsősorban a vastagbélben található mikrobiális közösségre vonatkozik, a szájüreg mikrobiomja szoros kapcsolatban áll az alsóbb traktusban élő baktériumokkal, hiszen a nyál lenyelésével, táplálékkal és egyéb mechanizmusokkal folyamatos az átjárás. A szájflóra tehát az emésztőrendszeri mikrobiom ökoszisztémájának fontos kezdőpontja.
Az alkoholfogyasztás jelentős hatással lehet a szájüreg egészségére és mikrobiomjára. Számos kutatás igazolta, hogy az alkohol irritálhatja a nyálkahártyát, és hosszú távon gyulladást okozhat, ami hozzájárulhat a daganatok kialakulásához is. Az alkohol közvetlen DNS-károsító hatása mellett fontos szerepe van abban is, hogy elősegíti az acetaldehid képződését – ez egy ismert karcinogén anyag, amely a szervezetben az alkohol lebontásakor keletkezik, különösen a szájban található baktériumok közreműködésével. Ezen túlmenően az alkohol roncsolhatja a szájflóra egyensúlyát, elnyomva a jótékony baktériumokat, és elősegítve a kórokozó mikrobák elszaporodását, ami kedvezőtlen immunválaszokat és krónikus gyulladásokat is előidézhet – mondta el Angyal Jázmin, somogyi származású gasztroenterológus.

kocsma várdomb_Mk_0004
A májkárosodás mellett szájüregi megbetegedések kockázatát is magában rejti a túlzott alkoholfogyasztás
Fotó: Makovics Kornél

Mik a jelei?

– A szájüregi daganat tünetei kezdetben gyakran észrevétlenek vagy ártalmatlannak tűnnek, ezért fontos az apróbb jelekre is odafigyelni. Ilyen figyelmeztető tünet lehet egy nem gyógyuló seb vagy fekély a szájban, amely két-három hétnél tovább fennáll. Gyanút kelthet egy szokatlan csomó, megvastagodás, vörös vagy fehér folt a nyálkahártyán. Előfordulhat fájdalom vagy érzékenység evés, beszéd vagy nyelés közben, sőt nyelvmozgási nehézség, zsibbadás, vérzés, illetve megváltozott hangszín is – mondta el a szakember. 
A betegség előrehaladottabb stádiumában fájdalmas lehet a nyelés, felléphet fülbe sugárzó fájdalom, megduzzadhatnak a nyaki nyirokcsomók, és akár az állkapocs vagy a fogak is érintetté válhatnak – például a fogak meglazulása is utalhat daganatos folyamatra. Ezeknek a tüneteknek bármelyike esetén keressünk fel szakorvost. 

_LSZ1712
A szájüregi daganatnak ugyanúgy megvannak a tünetei mint a májkárosodásnak 
Fotó: Szakony Attila

Továbbra is tömény szesz okozza a legnagyobb gondot

  • Kutatások szerint a magasabb alkoholtartalmú italok – mint például a tömény szeszek – nagyobb mértékben pusztítják a szájban élő baktériumokat, ezzel felborítva az ottani mikrobiális egyensúlyt. 
  • A sör és a bor – különösen a vörösbor – polifenolokat is tartalmaz, melyeknek bizonyos antimikrobiális hatásai lehetnek, de ezek sem feltétlenül védőhatásúak a szájüreg egészségére nézve. 
    A szájüreg a bélmikrobiom „kapuja”, és állapota szoros összefüggésben áll a teljes emésztőrendszer egészségével. Az alkoholfogyasztás jelentősen befolyásolja a szájflóra összetételét, elősegítheti a rákkeltő folyamatokat, különösen ha rendszeres, nagy mennyiségű vagy magas alkoholtartalmú italokról van szó.

 

 

