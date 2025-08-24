augusztus 24., vasárnap

2 órája

Már 13 km-es torlódás a főváros fele az M7-esen, mi szóltunk!

Sonline.hu
Már 13 km-es torlódás a főváros fele az M7-esen, mi szóltunk!

Korábban két személyautó ütközött az M7-es autópályán Balatonvilágos térségében. A baleset és az erős hétvégi forgalom miatt, az autópálya 103-90 km-szelvénye között 13 km-es torlódás alakult ki Budapest irányába. 



 

