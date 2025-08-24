Már 13 km-es torlódás a főváros fele az M7-esen, mi szóltunk!

Ezt ne hagyja ki! Tömeg

Mozdulni alig lehet a hétvégén a Balatonon Az idei augusztus 20-ai hosszú hétvége igazi tömegeket vonzott a Balaton partjára. A nyár egyik legizgalmasabb időszakában rengeteg fesztivál, tűzijáték és családi program várta az érkezőket, így nem csoda, hogy szinte megteltek a part menti települések.