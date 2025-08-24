Autópálya figyelés
1 órája
Már 13 km-es torlódás a főváros fele az M7-esen, mi szóltunk!
Korábban két személyautó ütközött az M7-es autópályán Balatonvilágos térségében. A baleset és az erős hétvégi forgalom miatt, az autópálya 103-90 km-szelvénye között 13 km-es torlódás alakult ki Budapest irányába.
Tömeg
2 órája
Mozdulni alig lehet a hétvégén a BalatononAz idei augusztus 20-ai hosszú hétvége igazi tömegeket vonzott a Balaton partjára. A nyár egyik legizgalmasabb időszakában rengeteg fesztivál, tűzijáték és családi program várta az érkezőket, így nem csoda, hogy szinte megteltek a part menti települések.
