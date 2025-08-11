Már nem kell cipelni ezen a balatoni felüljárón a bicajokat

– Biciklis sínt alakítottak ki a vasútállomás Aldi felőli lépcsőjén is – számolt be közösségi oldalán a balatonfenyvesi önkormányzat.

A kerékpárosokat segítő csúszásgátló tolósín került Balatonfenyves vasútállomáson a külső peronra átvezető felüljáró lépcsőjére is. Ezáltal cipekedés helyett már itt is könnyebben fel-, illetve letolhatók a biciklik. Azt is közölték: a fejlesztés a MÁV és a Magyar Kerékpárosklub együttműködésével valósult meg.