Sín
2 órája
Már nem kell cipelni ezen a balatoni felüljárón a bicajokat
– Biciklis sínt alakítottak ki a vasútállomás Aldi felőli lépcsőjén is – számolt be közösségi oldalán a balatonfenyvesi önkormányzat.
A kerékpárosokat segítő csúszásgátló tolósín került Balatonfenyves vasútállomáson a külső peronra átvezető felüljáró lépcsőjére is. Ezáltal cipekedés helyett már itt is könnyebben fel-, illetve letolhatók a biciklik. Azt is közölték: a fejlesztés a MÁV és a Magyar Kerékpárosklub együttműködésével valósult meg.
