Sín

2 órája

Már nem kell cipelni ezen a balatoni felüljárón a bicajokat

Címkék#bicikli#vasútállomás#MÁV

Harsányi Miklós

– Biciklis sínt alakítottak ki a vasútállomás Aldi felőli lépcsőjén is  – számolt be közösségi oldalán a balatonfenyvesi önkormányzat.

A kerékpárosokat segítő csúszásgátló tolósín került Balatonfenyves vasútállomáson  a külső peronra átvezető felüljáró lépcsőjére is. Ezáltal cipekedés helyett már itt is könnyebben fel-, illetve letolhatók a biciklik. Azt is közölték: a fejlesztés a MÁV és a Magyar Kerékpárosklub együttműködésével valósult meg.

 

 

