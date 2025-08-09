Csodaszert nem tudunk rá, de néhány praktika segíthet - tippek másnaposság ellen

Sokan hisznek a „csodaszerekben” – zsíros reggeli, kávé, hideg zuhany vagy „gyógysör”. A legtöbb ilyen módszer legfeljebb enyhíti a tüneteket, de nem szünteti meg a kiváltó okokat és a másnaposságot.

Másnaposság: a múló bűn ára

Mi történik a testeddel másnaposan?

Az alkohol elfogyasztása után a szervezet bonyolult lebontási folyamatokkal próbálja semlegesíteni a mérgező anyagokat. A májban az alkohol acetaldehiddé bomlik – ez egy toxikus vegyület, amely nemcsak a májat, de az agyat is károsíthatja. Éppen ezért a másnaposság sokszor akkor csap le, amikor már nem is iszunk, de a lebomlás hatása még tart.

A gyomorfájás és hányinger oka többnyire a túlzott gyomorsav-termelődés, illetve az alkohol által irritált gyomorfal. A szervezet gyakran hányással próbálja megszabadítani magát a felesleges méreganyagtól.

Az alkohol gátolja a májat abban is, hogy elegendő glükózt termeljen – ez kimerültséghez és szédüléshez vezethet. Ráadásul az alvásminőség is romlik: főként a pihentető REM-fázis marad el, emiatt még hosszú alvás után is fáradtan ébredünk.

A másnaposságot tovább súlyosbítja a dehidratáció, étvágytalanság, valamint a szív- és érrendszerre gyakorolt extra terhelés is.

Az alkohol a szájüregre is veszélyes lehet

Nemcsak a májat, hanem a szájüreg egészségét is károsíthatja – figyelmeztet Angyal Jázmin gasztroenterológus.

Az alkohol irritálja a nyálkahártyát, hosszú távon gyulladást okozhat, és elősegíti az acetaldehid nevű rákkeltő anyag képződését a szájban. Emellett felborítja a szájflóra egyensúlyát, gyengítve az immunrendszert és előidézve krónikus gyulladásokat.

A szakember szerint érdemes mértéket tartani – a száj egészsége miatt is.



Másnaposság? Ezek a praktikák enyhíthetik a kínokat

Buli után sokan szembesülnek a kellemetlen tünetekkel. Bár univerzális csodaszer nem létezik, több természetes módszer is segíthet a regenerálódásban.

Megelőzés: már az este előtt kezdjük el

Fontos, hogy ivás előtt együnk, és két alkoholos ital között igyunk meg egy pohár szénsavmentes ásványvizet. A nap folyamán májvédő teákkal – mint a máriatövis vagy a gyermekláncfű – támogathatjuk szervezetünket.

Illóolajok és fürdők

Borókafenyő-olajos fürdő méregtelenít és frissít (de vesebetegeknek nem ajánlott). A citromfű vagy fenyőolaj párologtatása javíthat a fejfájáson, kimerültségen.

Gyógynövények, amik segítenek

Csipkebogyó: magas C-vitamin-tartalommal energetizál, frissít. Hideg vízzel áztatva a leghatékonyabb.