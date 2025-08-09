augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Macskajaj

13 órája

Csodaszert nem tudunk rá, de néhány praktika segíthet - tippek másnaposság ellen

Címkék#kávé#alkohol szervezet#máj#csodaszer

Kezdődik a fejfájással. Aztán jön a szomjúság, a hányinger, és az a gondolat: "Miért kellett annyit inni? A másnaposság a túlzott alkoholfogyasztás kellemetlen, de gyakori következménye. Mégis, annak ellenére, hogy évezredek óta ismerjük, még mindig nincs egyetlen, biztos orvosság rá. Mi történik ilyenkor a testünkkel, és miért?

Bodor Nikolett
Csodaszert nem tudunk rá, de néhány praktika segíthet - tippek másnaposság ellen

Fotó: New Africa

Sokan hisznek a „csodaszerekben” – zsíros reggeli, kávé, hideg zuhany vagy „gyógysör”. A legtöbb ilyen módszer legfeljebb enyhíti a tüneteket, de nem szünteti meg a kiváltó okokat és a másnaposságot.

Másnaposság: a múló bűn ára
Másnaposság: a múló bűn ára

Mi történik a testeddel másnaposan?

Az alkohol elfogyasztása után a szervezet bonyolult lebontási folyamatokkal próbálja semlegesíteni a mérgező anyagokat. A májban az alkohol acetaldehiddé bomlik – ez egy toxikus vegyület, amely nemcsak a májat, de az agyat is károsíthatja. Éppen ezért a másnaposság sokszor akkor csap le, amikor már nem is iszunk, de a lebomlás hatása még tart.

A gyomorfájás és hányinger oka többnyire a túlzott gyomorsav-termelődés, illetve az alkohol által irritált gyomorfal. A szervezet gyakran hányással próbálja megszabadítani magát a felesleges méreganyagtól.

Az alkohol gátolja a májat abban is, hogy elegendő glükózt termeljen – ez kimerültséghez és szédüléshez vezethet. Ráadásul az alvásminőség is romlik: főként a pihentető REM-fázis marad el, emiatt még hosszú alvás után is fáradtan ébredünk.

A másnaposságot tovább súlyosbítja a dehidratáció, étvágytalanság, valamint a szív- és érrendszerre gyakorolt extra terhelés is.

 

Az alkohol a szájüregre is veszélyes lehet

Nemcsak a májat, hanem a szájüreg egészségét is károsíthatja figyelmeztet Angyal Jázmin gasztroenterológus.

Az alkohol irritálja a nyálkahártyát, hosszú távon gyulladást okozhat, és elősegíti az acetaldehid nevű rákkeltő anyag képződését a szájban. Emellett felborítja a szájflóra egyensúlyát, gyengítve az immunrendszert és előidézve krónikus gyulladásokat.

A szakember szerint érdemes mértéket tartani a száj egészsége miatt is.
 

Másnaposság? Ezek a praktikák enyhíthetik a kínokat

Buli után sokan szembesülnek a kellemetlen tünetekkel. Bár univerzális csodaszer nem létezik, több természetes módszer is segíthet a regenerálódásban.

  • Megelőzés: már az este előtt kezdjük el

Fontos, hogy ivás előtt együnk, és két alkoholos ital között igyunk meg egy pohár szénsavmentes ásványvizet. A nap folyamán májvédő teákkal – mint a máriatövis vagy a gyermekláncfű – támogathatjuk szervezetünket.

  • Illóolajok és fürdők

Borókafenyő-olajos fürdő méregtelenít és frissít (de vesebetegeknek nem ajánlott). A citromfű vagy fenyőolaj párologtatása javíthat a fejfájáson, kimerültségen.

  • Gyógynövények, amik segítenek

Csipkebogyó: magas C-vitamin-tartalommal energetizál, frissít. Hideg vízzel áztatva a leghatékonyabb.

Citromfű: az egyik leghatásosabb módszer a másnaposság egyik kellemetlen tünete, a fejfájás ellen.

Gyömbér: hatékony a hányinger és gyomorbántalmak ellen, reszelve teába a legjobb, egyensúlyzavarra kiváló. 

  • Utólag is bevethető módszerek

Csipkebogyó: a csipkebogyó több szempontból is kiváló segítőtársunk lehet a bajban. Egyrészt a benne található C-vitamin révén megerősíti az immunrendszerünket, másrészt sokban hozzájárul hangulatunk javításához. Ha tehát másnaposak vagyunk, igyunk reggelire egy bögre hideg csipkebogyóteát!

  • Ételek

Tojás: Az aminosavakban gazdag tojás segíti az alkohol lebontását a szervezetben, így gyorsíthatja a felépülést.

Méz: Magas fruktóztartalma révén a méz elősegítheti az alkohol gyorsabb kiválasztását. Egy kutatás szerint a méz 30% körüli mértékben növeli az alkohol lebomlását.

Húsleves: A nátriumban gazdag húsleves hozzájárul a hidratáláshoz, ezért hasznos lehet a másnaposság okozta kiszáradás enyhítésére.

Lazac: Az omega-3 zsírsavakban gazdag lazac csökkenti a gyulladásokat, melyek az alkoholfogyasztás után fokozódhatnak, így támogatja a szervezet regenerálódását.



 


 



 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu