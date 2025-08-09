13 órája
Csodaszert nem tudunk rá, de néhány praktika segíthet - tippek másnaposság ellen
Kezdődik a fejfájással. Aztán jön a szomjúság, a hányinger, és az a gondolat: "Miért kellett annyit inni? A másnaposság a túlzott alkoholfogyasztás kellemetlen, de gyakori következménye. Mégis, annak ellenére, hogy évezredek óta ismerjük, még mindig nincs egyetlen, biztos orvosság rá. Mi történik ilyenkor a testünkkel, és miért?
Fotó: New Africa
Sokan hisznek a „csodaszerekben” – zsíros reggeli, kávé, hideg zuhany vagy „gyógysör”. A legtöbb ilyen módszer legfeljebb enyhíti a tüneteket, de nem szünteti meg a kiváltó okokat és a másnaposságot.
Mi történik a testeddel másnaposan?
Az alkohol elfogyasztása után a szervezet bonyolult lebontási folyamatokkal próbálja semlegesíteni a mérgező anyagokat. A májban az alkohol acetaldehiddé bomlik – ez egy toxikus vegyület, amely nemcsak a májat, de az agyat is károsíthatja. Éppen ezért a másnaposság sokszor akkor csap le, amikor már nem is iszunk, de a lebomlás hatása még tart.
A gyomorfájás és hányinger oka többnyire a túlzott gyomorsav-termelődés, illetve az alkohol által irritált gyomorfal. A szervezet gyakran hányással próbálja megszabadítani magát a felesleges méreganyagtól.
Az alkohol gátolja a májat abban is, hogy elegendő glükózt termeljen – ez kimerültséghez és szédüléshez vezethet. Ráadásul az alvásminőség is romlik: főként a pihentető REM-fázis marad el, emiatt még hosszú alvás után is fáradtan ébredünk.
A másnaposságot tovább súlyosbítja a dehidratáció, étvágytalanság, valamint a szív- és érrendszerre gyakorolt extra terhelés is.
Az alkohol a szájüregre is veszélyes lehet
Nemcsak a májat, hanem a szájüreg egészségét is károsíthatja – figyelmeztet Angyal Jázmin gasztroenterológus.
Az alkohol irritálja a nyálkahártyát, hosszú távon gyulladást okozhat, és elősegíti az acetaldehid nevű rákkeltő anyag képződését a szájban. Emellett felborítja a szájflóra egyensúlyát, gyengítve az immunrendszert és előidézve krónikus gyulladásokat.
A szakember szerint érdemes mértéket tartani – a száj egészsége miatt is.
Másnaposság? Ezek a praktikák enyhíthetik a kínokat
Buli után sokan szembesülnek a kellemetlen tünetekkel. Bár univerzális csodaszer nem létezik, több természetes módszer is segíthet a regenerálódásban.
- Megelőzés: már az este előtt kezdjük el
Fontos, hogy ivás előtt együnk, és két alkoholos ital között igyunk meg egy pohár szénsavmentes ásványvizet. A nap folyamán májvédő teákkal – mint a máriatövis vagy a gyermekláncfű – támogathatjuk szervezetünket.
- Illóolajok és fürdők
Borókafenyő-olajos fürdő méregtelenít és frissít (de vesebetegeknek nem ajánlott). A citromfű vagy fenyőolaj párologtatása javíthat a fejfájáson, kimerültségen.
- Gyógynövények, amik segítenek
Csipkebogyó: magas C-vitamin-tartalommal energetizál, frissít. Hideg vízzel áztatva a leghatékonyabb.
Citromfű: az egyik leghatásosabb módszer a másnaposság egyik kellemetlen tünete, a fejfájás ellen.
Gyömbér: hatékony a hányinger és gyomorbántalmak ellen, reszelve teába a legjobb, egyensúlyzavarra kiváló.
- Utólag is bevethető módszerek
Csipkebogyó: a csipkebogyó több szempontból is kiváló segítőtársunk lehet a bajban. Egyrészt a benne található C-vitamin révén megerősíti az immunrendszerünket, másrészt sokban hozzájárul hangulatunk javításához. Ha tehát másnaposak vagyunk, igyunk reggelire egy bögre hideg csipkebogyóteát!
- Ételek
Tojás: Az aminosavakban gazdag tojás segíti az alkohol lebontását a szervezetben, így gyorsíthatja a felépülést.
Méz: Magas fruktóztartalma révén a méz elősegítheti az alkohol gyorsabb kiválasztását. Egy kutatás szerint a méz 30% körüli mértékben növeli az alkohol lebomlását.
Húsleves: A nátriumban gazdag húsleves hozzájárul a hidratáláshoz, ezért hasznos lehet a másnaposság okozta kiszáradás enyhítésére.
Lazac: Az omega-3 zsírsavakban gazdag lazac csökkenti a gyulladásokat, melyek az alkoholfogyasztás után fokozódhatnak, így támogatja a szervezet regenerálódását.